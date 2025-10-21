Ουκρανία: Η Ευρώπη και το Κίεβο ετοιμάζουν σχέδιο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου

Οι ευρωπαϊκές χώρες και το Κίεβο ετοιμάζουν μια πρόταση 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με βάση τις σημερινές γραμμές του μετώπου, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Bloomberg News.

Ένα συμβούλιο στο οποίο θα προεδρεύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιβλέπει την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου, πρόσθεσε το πρακτορείο που επικαλείται πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Έκκληση για κατάπαυση του πυρός

Ευρωπαίοι ηγέτες απηύθυναν έκκληση προς την Ουάσινγκτον να τηρήσει σταθερή στάση και να στηρίξει μια άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, με τις υπάρχουσες γραμμές του μετώπου να αποτελούν τη βάση για τις μελλοντικές συνομιλίες. Η Μόσχα, από την πλευρά της, επιμένει εδώ και καιρό ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη ως προϋπόθεση για συμφωνία εκεχειρίας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το σχέδιο προβλέπει ότι η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας και οικονομική στήριξη για την αποκατάσταση των ζημιών από τον πόλεμο, καθώς και έναν σαφή οδικό χάρτη για την ταχεία ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφότου επιτευχθεί συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και οι δύο πλευρές σταματήσουν κάθε προώθηση, τα εκτοπισμένα παιδιά θα επιστρέψουν στην Ουκρανία, ενώ θα πραγματοποιηθεί και ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Διαπραγματεύσεις για τα κατεχόμενα

Οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις για το καθεστώς των κατεχόμενων εδαφών, χωρίς ωστόσο η Ευρώπη ή η Ουκρανία να τα αναγνωρίσουν νομικά ως ρωσικό έδαφος. Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά, αλλά περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια από τα «παγωμένα» αποθεματικά της ρωσικής κεντρικής τράπεζας θα επιστραφούν μόνο αν η Μόσχα συμφωνήσει να συμβάλει στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Το Bloomberg αναφέρει ακόμη ότι οι κυρώσεις θα επανέλθουν αυτόματα σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης. Το Reuters διευκρίνισε ότι δεν έχει μπορέσει να επαληθεύσει τις πληροφορίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σχολιάσει επισήμως την αναφορά.

