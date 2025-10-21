Πόλεμος στην Ουκρανία - Λαβρόφ: «Είμαστε κατά μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία αντιτίθεται στην άμεση παύση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι στη σύνοδο κορυφής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι «χρειαζόμαστε μια διαρκή και βιώσιμη ειρήνη, όχι μια άμεση κατάπαυση του πυρός».

«Παραμένουμε προσηλωμένοι σε αυτόν τον τύπο και το επιβεβαίωσα χθες στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο », πρόσθεσε ο Λαβρόφ, όπως ανέφερε το Tass.

Λαβρόφ: «Θα έχω τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρούμπιο»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι αυτός και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συμφώνησαν να συνεχίσουν την τηλεφωνική επικοινωνία. Ο Λαβρόφ και ο Ρούμπιο μίλησαν τηλεφωνικά τη Δευτέρα, αφού οι πρόεδροι Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ τους έδωσαν εντολή να προετοιμαστούν για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών στη Βουδαπέστη.

Κρεμλίνο: «Δεν υπάρχει ακόμη ημερομηνία για τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν»

Δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί ημερομηνία για την ανακοινωθείσα συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

Μόσχα: «Κινδυνεύει η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν; Η ΕΕ θέλει να την σαμποτάρει»

«Οι χώρες που αποτελούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ εργάζονται για να εμποδίσουν τα πάντα. Δεν υπάρχει ζήτημα που να μην τις ενδιαφέρει, εκτός από το πώς να βλάψουν τη Ρωσία, να υπονομεύσουν τις θέσεις μας και να μας δυσκολέψουν να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος κάθε πολιτικής της ΕΕ. Είναι η πιο καταστροφική δύναμη στη διεθνή σκηνή. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι επιδίδονται σε κάθε είδους σαμποτάζ. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό και ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε», δήλωσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ όταν ρωτήθηκε από το TASS για τον κίνδυνο ακύρωσης της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν.

CNN: «Η συνάντηση Ρούμπιο-Λαβρόφ αναβλήθηκε προς το παρόν»

Η αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ έχει ανασταλεί προσωρινά, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNN. Δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί πλέον αυτή την εβδομάδα, αν και μια πηγή ανέφερε ότι ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ έχουν διαφορετικές προσδοκίες σχετικά με το πιθανό τέλος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

