«Θρίλερ» με τη συνάντηση Ρούμπιο-Λαβρόφ: Διαψεύδει την αναβολή της η Μόσχα

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, συνομιλούν πριν τη συνέντευξη Τύπου κατά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου 2025.

Η Μόσχα διέψευσε την Τρίτη (21/10) το δημοσίευμα του CNN που ανέφερε ότι η συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ, που αναμενόταν αυτή την εβδομάδα, αναβλήθηκε «τουλάχιστον προς τον παρόν».

«Δεν είναι σαφές γιατί η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, αν και μια πηγή ανέφερε ότι ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ έχουν διαφορετικές προσδοκίες σχετικά με το πώς θα τελειώσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», έγραψε το αμερικανικό μέσο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν τηλεφωνική συνομιλία την Δευτέρα (20/10). Πηγές του CNN ισχυρίζονται ότι μετά από αυτή, «αμερικανοί αξιωματούχοι θεώρησαν ότι η θέση της Ρωσίας δεν είχε άλλαξει αρκετά από τη μαξιμαλιστική της στάση».

«Σύμφωνα με μια πηγή, ο Ρούμπιο δεν είναι πιθανό να προτείνει τη διεξαγωγή συνάντησης μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, αλλά ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ ενδέχεται να συνομιλήσουν ξανά αυτή την εβδομάδα», ανέφερε το CNN.

Διαψεύδει το Κρεμλίνο

Λίγο μετά την δημοσίευση του άρθρου από το CNN, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε την είδηση.

«Δεν μπορούμε να αναβάλουμε κάτι που δεν έχει συμφωνηθεί. Δεν έχουμε επιβεβαιώσει όσα έγραψαν χθες ορισμένες δυτικές πηγές. Δεν είχαμε σαφή εικόνα για το χρονοδιάγραμμα ή τον τόπο μιας τέτοιας επαφής. Ως ιδέα, φυσικά υπάρχει, και είναι όλα σημαντικά», δήλωσε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ.

Η συνάντηση μεταξύ των δύο υπουργών αυτή την εβδομάδα είχε ανακοινωθεί προηγουμένως από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

