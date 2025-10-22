Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο - Επτά νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά στη χώρα
Στους 26 υπολογίζονται οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, από τις επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία από τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/10)
Τουλάχιστον επτά άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ένα νηπιαγωγείο χτυπήθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο Κίεβο, σε μια σειρά επιθέσεων που, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, αποδεικνύουν ότι η Μόσχα δεν έχει υποστεί επαρκή πίεση για τη συνέχιση του πολέμου. Τουλάχιστον 26 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, αναφέρθηκαν ως τραυματίες.
Στο Χάρκοβο ακούστηκαν τουλάχιστον τουλάχιστον 3 εκρήξεις, χτυπήθηκε ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο, με έναν 40χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του και άλλους επτά να τραυματίζονται, αναφέρει η Ukrainska Pravda. Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι από το χτύπημα τραυματίστηκαν παιδιά, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε στο σημείο.
Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα σχέδιά του για μια επικείμενη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη με τον Ρώσο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν αναβληθεί, καθώς δεν ήθελε μια «άσκοπη συνάντηση».
Το Κρεμλίνο απέρριψε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός κατά μήκος των γραμμών του μετώπου, που έγιναν τόσο από τον Τραμπ όσο και από Ευρωπαίους ηγέτες.
Εν τω μεταξύ, ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι επιτέθηκε σε ένα ρωσικό εργοστάσιο χημικών στην παραμεθόρια περιοχή του Μπριάνσκ αργά την Τρίτη με πυραύλους Storm Shadow που προμήθευκε από τη Βρετανία.
Χαρακτηρίζοντας την επίθεση «επιτυχημένη», η οποία διαπέρασε το ρωσικό σύστημα αεροπορικής άμυνας, στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το εργοστάσιο στο Μπριάνσκ «παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικά και συστατικά καυσίμων πυραύλων που χρησιμοποιούνται σε πυρομαχικά και πυραύλους που χρησιμοποιεί ο εχθρός για να βομβαρδίζει το έδαφος της Ουκρανίας».
*Με πληροφορίες από BBC, Ukrainska Pravda