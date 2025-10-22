Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο - Επτά νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά στη χώρα

Τουλάχιστον επτά άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ένα νηπιαγωγείο χτυπήθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο Κίεβο, σε μια σειρά επιθέσεων που, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, αποδεικνύουν ότι η Μόσχα δεν έχει υποστεί επαρκή πίεση για τη συνέχιση του πολέμου. Τουλάχιστον 26 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, αναφέρθηκαν ως τραυματίες.

Στο Χάρκοβο ακούστηκαν τουλάχιστον τουλάχιστον 3 εκρήξεις, χτυπήθηκε ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο, με έναν 40χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του και άλλους επτά να τραυματίζονται, αναφέρει η Ukrainska Pravda. Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι από το χτύπημα τραυματίστηκαν παιδιά, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε στο σημείο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα σχέδιά του για μια επικείμενη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη με τον Ρώσο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν αναβληθεί, καθώς δεν ήθελε μια «άσκοπη συνάντηση».

A Russian drone strike hit a kindergarten in Kharkiv – after a massive attack overnight. Unfortunately, one person has been killed – my condolences to the bereaved family. As of now, seven people have been injured and are receiving medical care. All the children have been… pic.twitter.com/J6PGx0u7ZZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

Το Κρεμλίνο απέρριψε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός κατά μήκος των γραμμών του μετώπου, που έγιναν τόσο από τον Τραμπ όσο και από Ευρωπαίους ηγέτες.

Εν τω μεταξύ, ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι επιτέθηκε σε ένα ρωσικό εργοστάσιο χημικών στην παραμεθόρια περιοχή του Μπριάνσκ αργά την Τρίτη με πυραύλους Storm Shadow που προμήθευκε από τη Βρετανία.

Targets Struck in Ukraine’s ?? large-scale missile strike on October 21st



1. Bryansk Chemical Plant struck by multiple Storm Shadow missiles and UAVs



2. Smolensk Thermal Plant struck by missiles and drones



3. Substation in Trubchevsk, Bryansk, struck by UAVs pic.twitter.com/eAKpzawY6B — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) October 22, 2025

Χαρακτηρίζοντας την επίθεση «επιτυχημένη», η οποία διαπέρασε το ρωσικό σύστημα αεροπορικής άμυνας, στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το εργοστάσιο στο Μπριάνσκ «παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικά και συστατικά καυσίμων πυραύλων που χρησιμοποιούνται σε πυρομαχικά και πυραύλους που χρησιμοποιεί ο εχθρός για να βομβαρδίζει το έδαφος της Ουκρανίας».

