Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας για τις κυρώσεις Τραμπ - Τι δήλωσε ο Ζελένσκι

Η Μόσχα χαρακτήρισε τις νέες αμερικανικές κυρώσεις «αντιπαραγωγικές», τονίζοντας ότι αν η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθήσει το παράδειγμα των προηγούμενων κυβερνήσεων, «τότε θα είναι μια αποτυχία», σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρέτισε τις αμερικανικές κυρώσεις κατά των δύο μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών της Ρωσίας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες για τη σημερινή σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ο ίδιος δήλωσε: «Πιστεύω ότι θα δούμε [αν οι κυρώσεις θα έχουν αποτέλεσμα]... αυτό είναι ένα καλό μήνυμα από τις ΗΠΑ».

Λίγα λεπτά μετά την ομιλία του, ο Ουκρανός ηγέτης -μέσω ανάρτησής του στο «X»- ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και την ομάδα του για την «αποφασιστική και στοχευμένη απόφαση».

The new U.S. sanctions against Russia’s oil giants are a clear signal that prolonging the war and spreading terror come at a cost. And this is a fair and absolutely deserved step. It is precisely pressure on Russia that will be effective for achieving peace, and sanctions are one… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 23, 2025

«Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών κολοσσών είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η παράταση του πολέμου και η εξάπλωση του τρόμου έχουν κόστος. Και αυτό είναι ένα δίκαιο και απολύτως αναγκαίο βήμα. Η πίεση προς τη Ρωσία θα είναι αποτελεσματική για την επίτευξη της ειρήνης, και οι κυρώσεις είναι ένα από τα βασικά της στοιχεία.

Ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ και ολόκληρη την αμερικανική ομάδα για αυτή την αποφασιστική και στοχευμένη απόφαση. Είναι ένα ισχυρό και πολύ αναγκαίο μήνυμα ότι η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη.

Μια αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη δεν έχει εναλλακτική λύση», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

Οι κυρώσεις στην Ρωσία και η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την Τετάρτη το ότι οι συζητήσεις του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά», ενώ ανακοίνωσε την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, δηλώνοντας πως «απλώς δεν του φάνηκε σωστό».

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ΓΓ του NATO, Μαρκ Ρούτε, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «ελπίζει» πως οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων θα είναι βραχείας διάρκειας και ότι θα έχουν συμβολή στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας για «τεράστιες» κυρώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως «ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Ελπίζουμε πως θα ο πόλεμος θα τερματιστεί».

Κυρώσεις των ΗΠΑ στους ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, για την επιβολή κυρώσεων στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.

Now is the time to stop the killing and for an immediate ceasefire. Given President Putin’s refusal to end this senseless war, Treasury is sanctioning Russia’s two largest oil companies that fund the Kremlin’s war machine. Treasury is prepared to take further action if necessary… https://t.co/tbJTyf8x2V — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 22, 2025

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

Διαβάστε επίσης