Τραμπ: Οι συζητήσεις με τον Πούτιν δεν οδηγούν «πουθενά» – «Τεράστιες» οι κυρώσεις στη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε πως οι συζητήσεις που έχει με τον πρόεδρο της Ρωσίας δεν οδηγούν «πουθενά»

Τραμπ: Οι συζητήσεις με τον Πούτιν δεν οδηγούν «πουθενά» – «Τεράστιες» οι κυρώσεις στη Ρωσία
AP
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την Τετάρτη το ότι οι συζητήσεις του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά».

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ΓΓ του NATO, Μαρκ Ρούτε, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ «ελπίζει» πως οι «τεράστιες» κυρώσεις στη Ρωσία θα έχουν μικρή διάρκεια

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ελπίζει» πως οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν λίγο νωρίτερα από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων θα είναι βραχείας διάρκειας και ότι θα έχουν συμβολή στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας για «τεράστιες» κυρώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως «ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Ελπίζουμε πως θα ο πόλεμος θα τερματιστεί».

Κυρώσεις των ΗΠΑ στους ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, για την επιβολή κυρώσεων στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

Ικανοποίηση Ρούτε για τις κυρώσεις

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε, χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας. Παράλληλα ζήτησε να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα για να σταματήσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

«Αυτό που κάνει ο πρόεδρος σήμερα με αυτές τις κυρώσεις είναι να ασκεί μεγαλύτερη πίεση, φυσικά, και στα δύο μέρη, σε αυτήν την περίπτωση στη Ρωσία», δήλωσε ο Ρούτε.

