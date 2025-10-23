«Καλπάζει» το πετρέλαιο: Άλμα πάνω από 3% μετά τις κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο κατά 3%, αφότου η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε περαιτέρω κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες εταιρείες αργού πετρελαίου της Ρωσίας, επικαλούμενη την «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης της Μόσχας σε μια ειρηνευτική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent αυξήθηκε κατά 1,83 δολάρια στα 64,42 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 1,74 δολάρια, ή 2,97%, στα 60,24 δολάρια ανά βαρέλι. Κατά τη διάρκεια των τακτικών συναλλαγών της Τετάρτης, το Brent κέρδισε 2% κλείνοντας στα 62,59 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 2,2% στα 58,50 δολάρια.

«Τώρα είναι η ώρα να σταματήσουμε τις δολοφονίες και για άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ καθώς ανακοίνωσε τις κυρώσεις κατά της Rosneft και της Lukoil. «Το Υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο να λάβει περαιτέρω μέτρα, εάν χρειαστεί, για να υποστηρίξει την προσπάθεια του προέδρου Τραμπ να τερματίσει έναν ακόμη πόλεμο», δήλωσε ο Μπέσεντ. «Ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας να συμμετάσχουν μαζί μας και να τηρήσουν αυτές τις κυρώσεις».

Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι οι νέες κυρώσεις θα βλάψουν την ικανότητα του Κρεμλίνου να συγκεντρώσει έσοδα για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό του κατά της Ουκρανίας. Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο NBC News ότι οι νέες κυρώσεις σχετίζονται με την αποτυχία των σχεδίων για συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Ο Τραμπ προσπαθεί επίσης να πιέσει την Ινδία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Το Νέο Δελχί είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικών εξαγωγών αργού πετρελαίου. Οι ινδικές κρατικές εταιρείες διύλισης εξετάζουν ήδη τις συμβάσεις σχετικά με το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου, για να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει καμία προμήθεια απευθείας από τις εταιρείες Rosneft και Lukoil.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατά 16% φέτος και το Brent έχει μειωθεί σχεδόν κατά 14%. Ο ΟΠΕΚ+, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, αυξάνει την παραγωγή εδώ και μήνες. Εν τω μεταξύ, οι εμπορικές εντάσεις που προκαλούνται από τους δασμούς του Τραμπ έχουν επίσης προκαλέσει ανησυχίες στην αγορά πετρελαίου ότι η οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδύνει και θα βλάψει τη ζήτηση αργού πετρελαίου.