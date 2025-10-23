Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορεί να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία

«Η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, να μπορέσει επιτέλους να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προσέλευσή του στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Επίσης εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί υπήρξε ανταπόκριση στις ελληνικές προτάσεις. «Ο συντονισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι καλοδεχούμενος» πρόσθεσε κλείνοντας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έφτασαν σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες εν όψει της συνόδου κορυφής, μετά την απόφαση της ΕΕ για την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Θα συζητήσουν περαιτέρω τρόπους για να βοηθήσουν την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των κατασχεθέντων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών του Κιέβου.

Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με αυτό στο παρελθόν, μεταξύ των οποίων και το Βέλγιο.

Η Ρωσία χαρακτηρίζει τις νέες αμερικανικές κυρώσεις «αντεπαγωγικές»

Στον αντίποδα μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις Τραμπ για αμερικανικές κυρώσεις στη Μόσχα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις νέες αμερικανικές κυρώσεις «αντιπαραγωγικές».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι αν η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθήσει το παράδειγμα των προηγούμενων κυβερνήσεων, «τότε θα είναι μια αποτυχία».

