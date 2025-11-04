Σούπερ μάρκετ: Νέα αύξηση στις τιμές της σοκολάτας - Πού μειώθηκε το κόστος για τους καταναλωτές

Στα μπισκότα, τις σοκολάτες και τα λοιπά γλυκίσματα καταγράφηκαν οι υψηλότερες αυξήσεις, με ποσοστό +12,23%, τον Οκτώβριο, σε σχέση με έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΛΚΑ.

Οι ανατιμήσεις συνδέονται με την άνοδο των διεθνών τιμών του κακάο και της ζάχαρης, που μετατρέπουν τη σοκολάτα σε είδος «πολυτελείας».

Αντίθετα, πτώση τιμών καταγράφηκε στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (–8,06%) και στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (–5,10%), αντανακλώντας τη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά.

Η μηνιαία έρευνα του ΙΕΛΚΑ (Iνστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) για τον Οκτώβριο 2025 καταγράφει τις ανατιμήσεις και τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, αναδεικνύοντας τις διακυμάνσεις μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών προϊόντων.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών

Τον Οκτώβριο 2025, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2024, οι πιο έντονες πτώσεις τιμών καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: –8,06%

–8,06% Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: –5,10%

–5,10% Τρόφιμα παντοπωλείου: –4,77%

–4,77% Χαρτικά, καλλυντικά & είδη προσωπικής υγιεινής: –2,51%

–2,51% Είδη μιας χρήσης και οικιακά είδη: –1,24%

Οι μειώσεις αυτές αποδίδονται στην ομαλοποίηση της αγοράς και στη μείωση των τιμών παραγωγού σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων.

Ειδικότερα, η πτώση στις τιμές των λαχανικών συνδέεται με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που ενίσχυσαν την παραγωγή, ενώ στα απορρυπαντικά και τα είδη καθαρισμού παρατηρείται πτώση λόγω μειώσεων κόστους παραγωγής και ανταγωνισμού στις μεγάλες αλυσίδες.

Στα είδη παντοπωλείου, η μείωση επηρεάζεται και από τη σταδιακή αποκλιμάκωση της τιμής του ελαιολάδου.

Μεταβολή τιμών ανά κατηγορία προϊόντος στα σούπερ μάρκετ – Οκτώβριος 2025 σε σύγκριση με Οκτώβριο 2024. Οι τιμές δείχνουν τη μέση ποσοστιαία μεταβολή της μοναδιαίας αξίας ανά κατηγορία προϊόντος. Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ)

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών

Αντίθετα, αυξήσεις σημειώθηκαν σε προϊόντα που επηρεάζονται από διεθνείς τιμές πρώτων υλών και εγχώριους παράγοντες κόστους. Συγκεκριμένα:

Μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη: +12,23%

+12,23% Φρέσκα κρέατα: +10,54%

+10,54% Είδη πρωινού & ροφήματα: +5,53%

+5,53% Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +4,91%

+4,91% Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +3,98%

Οι ανατιμήσεις στα κρέατα οφείλονται σε δύο βασικούς λόγους: Την αύξηση των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη, κυρίως στο μοσχάρι και ταυτόχρονα στις ασθένειες στο ζωικό κεφάλαιο που επηρέασαν την εγχώρια παραγωγή, ειδικά στα αμνοερίφια.

Οι ίδιες παράγοντες έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου το κόστος παραγωγής αυξάνεται.

Επιπλέον, οι διεθνείς ανατιμήσεις στο κακάο και τον καφέ επηρέασαν σημαντικά τις κατηγορίες των γλυκών, σοκολάτας και ροφημάτων.Οι αυξήσεις αυτές συνδέονται με τις κλιματικές συνθήκες που έχουν μειώσει την παραγωγή κακάο τα τελευταία δύο χρόνια, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών των πρώτων υλών και, σταδιακά, των τελικών προϊόντων όπως σοκολάτες και γλυκίσματα.

Παράγοντες συγκράτησης των τιμών

Παρά τις επιμέρους αυξήσεις, το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι η συνολική εικόνα παραμένει σταθεροποιητική.

Οι λόγοι που συγκρατούν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι:

Αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού, που έχει μειώσει τις πιέσεις κόστους. Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων, η οποία επιτρέπει στις αλυσίδες να προσαρμόζουν ταχύτερα τις τιμές στις νέες συνθήκες αγοράς. Αύξηση του μεριδίου των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που προσφέρουν φθηνότερες επιλογές στους καταναλωτές και ασκούν πίεση στις τιμές επώνυμων προϊόντων.

Όπως διευκρινίζει το ΙΕΛΚΑ, η επίδραση της νέας πρωτοβουλίας για μείωση τιμών δεν αποτιμήθηκε ακόμη στην παρούσα έρευνα, καθώς ίσχυσε μόνο για λίγες ημέρες του Οκτωβρίου.

Μεθοδολογία της έρευνας

Η μελέτη βασίζεται σε ανάλυση πραγματικών μηνιαίων πωλήσεων μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, και όχι σε δειγματοληψία. Για κάθε κατηγορία προϊόντων, το ΙΕΛΚΑ υπολογίζει τη μεταβολή της μοναδιαίας αξίας (πωλήσεις προς όγκο), που αντικατοπτρίζει τόσο τις τιμές όσο και τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών.

Η έρευνα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, συγκρίνοντας κάθε φορά τις τιμές με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ώστε να αποτυπώνεται με αντικειμενικό τρόπο η πορεία των τιμών στο κανάλι της οργανωμένης λιανικής — το οποίο αποτελεί πλέον το κύριο σημείο διάθεσης βασικών αγαθών στην ελληνική αγορά.

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον Οκτώβριο 2025 επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ, με μεμονωμένες αυξήσεις και μειώσεις που αντανακλούν τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες της αγοράς.

