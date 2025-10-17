Σούπερ μαρκετ: Οι μειώσεις τιμών σε 2.000 κωδικούς και τι αλλάζει για τα νοικοκυριά

Μετά τις μειώσεις στα ράφια οι καταναλωτές μιλούν για υψηλές τιμές

Περισσότερα από 2.000 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν ξεκινήσει να βλέπουν σταδιακή μείωση στις τιμές, με στόχο την οικονομική ανακούφιση των νοικοκυριών. Το Newsbomb επισκέφθηκε δύο διαφορετικά σούπερ μάρκετ, συνομίλησε με καταναλωτές και κατέγραψε τις εντυπώσεις τους.

Οι γνώμες ήταν ανάμεικτες. Ορισμένοι καταναλωτές παρατήρησαν μικρές μειώσεις και τις χαρακτήρισαν θετικές, ωστόσο η πλειοψηφία εκφράζει δυσαρέσκεια. «Όλα προς τα πάνω πάνε», λέει μια καταναλώτρια, ενώ άλλος αναφέρει πως ένα καρότσι προϊόντων κοστίζει σήμερα 20-30 ευρώ περισσότερο σε σχέση με πέρυσι, παρά τις προσφορές που υπάρχουν.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τα βασικά αγαθά. «Κάνουμε μειώσεις γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά, ειδικά στα βασικά, γάλα, δημητριακά, κρέας, λάδι. Από πού να πιάσεις και πού να αφήσεις; Τα περισσότερα είναι απαραίτητα, όχι υπερβολές», λέει μια άλλη καταναλώτρια. Η αύξηση των τιμών στα γαλακτοκομικά προϊόντα αναφέρθηκε συχνά ως το πιο βασικό πρόβλημα για οικογένειες με παιδιά.

Ορισμένοι καταναλωτές αναγνωρίζουν τα πρώτα σημάδια βελτίωσης: «Υπάρχει μια μικρή έκπτωση σε προϊόντα όπως τα αυγά, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν κι άλλες μειώσεις». Άλλοι παρατηρούν ότι οι τιμές παραμένουν ψηλές σε σχέση με τους μισθούς και ότι η ποιότητα των προϊόντων έχει πέσει, ενώ μικρότερες συσκευασίες με υψηλότερη τιμή γίνονται όλο και πιο συχνές.

Συνολικά, οι πολίτες εμφανίζονται θετικά διακείμενοι στις μειώσεις αλλά επισημαίνουν ότι είναι ανεπαρκείς για να καλύψουν την αύξηση κόστους των τελευταίων χρόνων. «Οι μειώσεις είναι πολύ μικρότερες από τις πραγματικές ανατιμήσεις, πάνω από 50% σε σχέση με προηγούμενα έτη», σημειώνει ένας καταναλωτής.

Η κυβέρνηση και τα σούπερ μάρκετ έχουν ανακοινώσει ότι οι μειώσεις θα επεκταθούν σε 2.000 κωδικούς προϊόντων, αλλά οι καταναλωτές ζητούν μεγαλύτερη σταθερότητα στις τιμές για τα βασικά αγαθά, ώστε το καλάθι του σούπερ μάρκετ να γίνει πιο προσιτό για όλους.

Οι πίνακες του υπουργείου Ανάπτυξης με τις μειώσεις των τιμών

Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίνουμε συνεχή μάχη σε ό,τι περνά από το χέρι μας, για τη συγκράτηση των τιμών

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε την Πέμπτη (15/10) με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι στην πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών από τις εταιρείες λιανεμπορίου και προμηθευτές έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 2.000 κωδικοί, αριθμός που ξεπερνά σημαντικά τον αρχικό στόχο.

O υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μέσα σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη σε ό,τι περνά από το χέρι μας, για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά είδη διαβίωσης.

Στοχεύουμε στην διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα πιέζουμε την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα όσων δοκιμάζονται. Μειώνοντας τις τιμές σε όσα προϊόντα αυτό είναι εφικτό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων.

Είναι μία θετική και αναγκαία πρωτοβουλία, που θέλουμε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Λεπτομέρειες θα δώσουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ.

Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια και όπως έχουμε δεσμευτεί, ξεκινά τις επόμενες ημέρες η διαβούλευση για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Με τη λειτουργία της οποίας ενισχύεται ο ελεγκτικός μηχανισμός και αποσαφηνίζεται πλήρως το νομικό πλαίσιο με την κωδικοποίηση της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Μια μεταρρύθμιση που καλούμε όλη την κοινωνία και ασφαλώς και όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν».

O Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, τόνισε: «Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων που αποτελείται απ' όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε συνεργασία με ορισμένους προμηθευτές, τα θεσμικά τους όργανα, τον ΕΣΒΕΠ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αυτό για τους καταναλωτές, για την κοινωνία, τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Είναι μια συνεχής προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας, σε συνεργασία με την Πολιτεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα σε άριστη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Και αυτό είναι μια συνεχής δέσμευση, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν η πληθωριστική κρίση, η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην επάρκεια τροφίμων διεθνώς».