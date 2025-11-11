Ακρίβεια: «Αναστενάζουν» τα ελληνικά νοικοκυριά - «Κόβουμε από παντού για να τα βγάλουμε πέρα»

Απελπιστική είναι η κατάσταση για τους Έλληνες καταναλωτές, με την ακρίβεια να «καλπάζει» σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και τους μισθούς να αδυνατούν να στηρίξουν ένα μέσο νοικοκυριό.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 6 στους 10 καταναλωτές δήλωσαν για τον μήνα Οκτώβριο πώς «τα βγάζουν πέρα με δυσκολία». Μάλιστα, οι περισσότεροι από τους μισούς προγραμματίζουν να κάνουν λιγότερες δαπάνες το επόμενο διάστημα για να φτάσει ο μισθός.

«Με δυσκολία βγαίνει ο μήνας και πάλι όχι ολόκληρος. Μετά το πρώτο μισό του μήνα προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα με ό,τι έχει απομείνει. Κόβουμε από κάτι άλλο για να μην λείψει τίποτα στα παιδιά», αναφέρει στον Alpha η Άννα, μητέρα δύο παιδιών.

Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και για τα νέα ζευγάρια χωρίς παιδιά, με τις οικονομικές δυσκολίες να απομακρύνουν ακόμα περισσότερο το σενάριο δημιουργίας οικογένειας: «Δυστυχώς, δεν φτάνουν για όλο τον μήνα τα χρήματα. Με τη σύντροφό μου σκεφτόμαστε αν θα κάνουμε παιδί, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά».

Χρηματικό βοήθημα 138.100 ευρώ σε 183 τρίτεκνες και 10 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πληρωμή του χρηματικού βοηθήματος του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, σε τρίτεκνες και πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί σ΄ αυτή την δεύτερη πληρωμή ανέρχεται σε 138.100 ευρώ και κατανέμεται σε 128.100 ευρώ σε 183 τρίτεκνες και 10.000 ευρώ σε 10 πολύτεκνες μητέρες.

Το ύψος του ποσού του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 700 ευρώ για τις τρίτεκνες και σε 1.000 ευρώ για τις πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που γνωστοποίησαν στον ΟΠΕΚΑ κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Υπενθυμίζουμε ότι για το έτος 2025, η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.350.000 ευρώ το οποίο κατανέμεται σε 2.500 τρίτεκνες και 600 πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες .

Στο 2% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο – Ανατιμήσεις 20% στον καφέ και 11% στο κρέας

Ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού «έτρεξε» οριακά τον Οκτώβριο εφέτος, καθώς αυξήθηκε στο 2% από 1,9% τον Σεπτέμβριο και έναντι αύξησης 2,4% τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η μηνιαία αύξηση 0,1% προήλθε κυρίως από ανατιμήσεις σε βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών. Στην ομάδα των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών σημειώθηκαν αυξήσεις σε προϊόντα αρτοποιίας, κρέατα, νωπά φρούτα και λαχανικά. Ανατιμήσεις καταγράφηκαν επίσης σε αλκοολούχα ποτά, ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρική ενέργεια, έπιπλα και είδη νοικοκυριού, ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, καθώς και σε εστιατόρια και καφετέριες.

Αντιθέτως, μειώσεις σημειώθηκαν στα είδη ένδυσης και υπόδησης, στα καύσιμα, στις τηλεφωνικές υπηρεσίες και στα αεροπορικά εισιτήρια, συμβάλλοντας στη συγκράτηση του συνολικού δείκτη. Η μεγαλύτερη μηνιαία υποχώρηση τιμής εντοπίστηκε στις αεροπορικές μεταφορές επιβατών, ενώ, σημαντική μείωση κατεγράφη και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

«Πρωταγωνιστές» των ανατιμήσεων ήταν οι σοκολάτες και τα προϊόντα σοκολάτας, όπου η αύξηση έφτασε το 21,1%, υποδηλώνοντας σημαντική πίεση στο κόστος παραγωγής και διάθεσης.

Στον καφέ, η άνοδος διαμορφώθηκε στο 19,3%, συνεχίζοντας την ανοδική τάση που αποδίδεται στη διεθνή αγορά πρώτων υλών, ενώ, τα κρέατα συνολικά εμφάνισαν αύξηση ύψους 10,6%, επιβαρύνοντας περαιτέρω το καλάθι του ελληνικού νοικοκυριού.

Σημαντική είναι και η αύξηση ύψους 9,1% στα φρούτα, η οποία συνδέεται τόσο με την εποχικότητα, όσο και αυξημένα κόστη μεταφοράς και παραγωγής.

Στις υπηρεσίες, τα ενοίκια κατοικιών παρουσίασαν άνοδο κατά 8,9%, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες μεταβολές που ώθησαν προς τα πάνω τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και αντανακλώντας τις πιέσεις που ασκούνται στην αγορά ακινήτων.

Διαβάστε επίσης