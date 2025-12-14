Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Στα ύψη οι τιμές για κρέατα και γλυκά - Το κόστος για μοσχάρι και χοιρινό

Με πρωτοφανείς αυξήσεις, που σε ορισμένα προϊόντα αγγίζουν ακόμη και το 30%, εισέρχεται η αγορά τροφίμων στην εορταστική περίοδο. Επαγγελματίες και καταναλωτές διαπιστώνουν ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι το ακριβότερο της τελευταίας δεκαετίας.

Φωτιά στις τιμές των εορταστικών γλυκών

Οι πρώτες εκτιμήσεις από την αγορά επιβεβαιώνουν ότι τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά—μελομακάρονα, κουραμπιέδες και δίπλες—πωλούνται φέτος σε σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με πέρσι. Οι επαγγελματίες του κλάδου τονίζουν ότι οι ανατιμήσεις οφείλονται στο άλμα του κόστους των πρώτων υλών, όπως το βούτυρο, το μέλι και τα αμύγδαλα, αλλά και στις επίμονες πιέσεις του ενεργειακού κόστους στη βιοτεχνική παραγωγή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές για τα βασικά γλυκίσματα αγγίζουν ακόμη και τα 21 ευρώ το κιλό σε πολλά ζαχαροπλαστεία, με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να στρέφονται σε μικρότερες ποσότητες ή πιο οικονομικές εκδοχές.

«Τσουχτερές» ανατιμήσεις στα κρεοπωλεία

Το κύριο βάρος των ανατιμήσεων πέφτει στα κρέατα, τα οποία αποτελούν το βασικό συστατικό του εορταστικού τραπεζιού. Η σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024 αποκαλύπτει σαφείς και έντονες αυξήσεις σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, το αρνί και το κατσίκι κινούνται φέτος στα 14–17 €/κιλό (από 12–16 €/κιλό πέρσι), ενώ το χοιρινό κυμαίνεται στα 5,98–6,50 €/κιλό (από 4–5,50 €/κιλό). Ωστόσο, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο μοσχάρι, με τις τιμές να απογειώνονται στα 15,90–19 €/κιλό (από 12–14,50 €/κιλό το 2024). Η αύξηση είναι εμφανής, ιδιαίτερα σε μοσχάρι, χοιρινό και αρνί, όπου η ανατίμηση αγγίζει ή και ξεπερνά το 20% με 30%.

Κρεοπώλες και παραγωγοί δηλώνουν ότι το κύμα ακρίβειας οφείλεται κυρίως σε τρεις παράγοντες: το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, την άνοδο στα μεταφορικά και την ενέργεια που επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος, καθώς και τη μειωμένη παραγωγή σε ορισμένες περιοχές, ιδίως στα αμνοερίφια, λόγω καιρικών φαινομένων και συρρίκνωσης του πρωτογενούς τομέα.

