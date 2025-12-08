Χριστουγεννιάτικα στολίδια: «Φρένο» στις ανατιμήσεις - Πόσο κοστίζουν δέντρο και λαμπάκια

Εν μέσω μιας συγκρατημένης οικονομικής συγκυρίας, η πιο λαμπερή περίοδος του χρόνου έχει ήδη ξεκινήσει, παρασύροντας καταναλωτές κάθε ηλικίας στην αγορά για τον απαραίτητο γιορτινό «εξοπλισμό». Από τα μεγαλοπρεπή έλατα μέχρι τα μικρότερα διακοσμητικά, η ζήτηση για χριστουγεννιάτικα είδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Προσπάθεια απορρόφησης κόστους

Οι καταστηματάρχες εποχικών ειδών, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, τόνισαν ότι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να διατηρήσουν τις τιμές σε προσιτά επίπεδα. Όπως είπαν, το κύριο μέλημά τους ήταν η απορρόφηση σημαντικού μέρους των ανατιμήσεων που παρατηρήθηκαν στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ενδεικτικά οι φετινές τιμές είναι:

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο με ύψος 1.80 πωλείται στην τιμή των 60 ευρώ.

Το μεγαλύτερο, δηλαδή ένα έλατο ύψους 2.40, κοστίζει 130 ευρώ.

Όσον αφορά τα λαμπάκια, η συσκευασία των 100 διατίθεται στα 8 ευρώ, ενώ για όσους αναζητούν μεγαλύτερη φωταγώγηση, τα 1.000 τεμάχια κοστίζουν 40 ευρώ.

Η ψυχολογία του καταναλωτή

Παρά τις οικονομικές πιέσεις, γονείς και παππούδες δηλώνουν αποφασισμένοι να μη στερήσουν από τα παιδιά και τα εγγόνια τους τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Η επιθυμία για αλλαγή διάθεσης και η ανάγκη να απολαύσουν στο έπακρο το πνεύμα των Χριστουγέννων υπερτερούν των ανησυχιών για τον προϋπολογισμό.

Προβλέψεις για την κορύφωση της κίνησης

Οι έμποροι αναμένουν ότι η κίνηση στην αγορά των εποχικών ειδών θα κορυφωθεί κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου. Η εκτίμηση βασίζεται στην επικείμενη καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων, γεγονός που παραδοσιακά απελευθερώνει κεφάλαια στην αγορά, δίνοντας ώθηση στις αγορές των γιορτών.

