Χριστουγεννιάτικα στολίδια: «Φρένο» στις ανατιμήσεις - Πόσο κοστίζουν δέντρο και λαμπάκια

Παρά τις οικονομικές πιέσεις, γονείς και παππούδες δηλώνουν αποφασισμένοι να μη στερήσουν από τα παιδιά και τα εγγόνια τους τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Newsbomb

Χριστουγεννιάτικα στολίδια: «Φρένο» στις ανατιμήσεις - Πόσο κοστίζουν δέντρο και λαμπάκια
Αρχείου - Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εν μέσω μιας συγκρατημένης οικονομικής συγκυρίας, η πιο λαμπερή περίοδος του χρόνου έχει ήδη ξεκινήσει, παρασύροντας καταναλωτές κάθε ηλικίας στην αγορά για τον απαραίτητο γιορτινό «εξοπλισμό». Από τα μεγαλοπρεπή έλατα μέχρι τα μικρότερα διακοσμητικά, η ζήτηση για χριστουγεννιάτικα είδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Προσπάθεια απορρόφησης κόστους

Οι καταστηματάρχες εποχικών ειδών, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, τόνισαν ότι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να διατηρήσουν τις τιμές σε προσιτά επίπεδα. Όπως είπαν, το κύριο μέλημά τους ήταν η απορρόφηση σημαντικού μέρους των ανατιμήσεων που παρατηρήθηκαν στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ενδεικτικά οι φετινές τιμές είναι:

  • Το χριστουγεννιάτικο δέντρο με ύψος 1.80 πωλείται στην τιμή των 60 ευρώ.

  • Το μεγαλύτερο, δηλαδή ένα έλατο ύψους 2.40, κοστίζει 130 ευρώ.

  • Όσον αφορά τα λαμπάκια, η συσκευασία των 100 διατίθεται στα 8 ευρώ, ενώ για όσους αναζητούν μεγαλύτερη φωταγώγηση, τα 1.000 τεμάχια κοστίζουν 40 ευρώ.

Η ψυχολογία του καταναλωτή

Παρά τις οικονομικές πιέσεις, γονείς και παππούδες δηλώνουν αποφασισμένοι να μη στερήσουν από τα παιδιά και τα εγγόνια τους τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Η επιθυμία για αλλαγή διάθεσης και η ανάγκη να απολαύσουν στο έπακρο το πνεύμα των Χριστουγέννων υπερτερούν των ανησυχιών για τον προϋπολογισμό.

Προβλέψεις για την κορύφωση της κίνησης

Οι έμποροι αναμένουν ότι η κίνηση στην αγορά των εποχικών ειδών θα κορυφωθεί κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου. Η εκτίμηση βασίζεται στην επικείμενη καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων, γεγονός που παραδοσιακά απελευθερώνει κεφάλαια στην αγορά, δίνοντας ώθηση στις αγορές των γιορτών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισίας, Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις 30' στην Αττική Οδό

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ελεύθερα τα 14 άτομα που είχαν προσαχθεί για την επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: 16χρονος με μαχαίρι λήστεψε 12χρονες - Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί η Suzuki δεν πρόκειται να φτιάξει ένα «αγροτικό» Jimny

07:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαφαζάνης για ΣΥΡΙΖΑ: Τελούν υπό πανικό διότι διαλύονται - Ο Τσίπρας φέρει το βάρος του τρίτου μνημονίου

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χριστουγεννιάτικα στολίδια: «Φρένο» στις ανατιμήσεις βάζουν οι έμποροι - Πόσο κοστίζουν δέντρο και λαμπάκια

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Tραμπ παρουσιαστής σε βραβεία για καλλιτέχνες: Σταλόνε, Τζορτζ Στρέιτ και Kiss στους νικητές

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Μέριλαντ: Συνταξιούχος αστυνομικός μετέτρεψε φορτηγό σε κινητό... πλυντήριο για τα ρούχα των αστέγων

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Διά βίου... διαπλοκή, ο Βρούτσης υποτιμά τη νοημοσύνη του φίλαθλου κοινού, ο Άγιος Σπυρίδωνας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μια περίεργη αντικατάσταση, οι Ρώσοι και η Κύπρος, ποιος δουλεύει ποιον στην Creta Farm και τα παιγνίδια της ΕΥΔΑΠ για την τιμή των... τιμολογίων

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Δεκεμβρίου

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά στο Ίλιον: Πεθερός επιχείρησε να βιάσει τη 18χρονη νύφη του

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο αριθμός των άμεσων αναγκών ανέβηκε στα τελευταία τρία ματς

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Αποσύρονται τα τρόλεϊ: Οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία

06:28LIFESTYLE

Ο Πάνος Κατσαρίδης στο Newsbomb.gr: «Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος-σχολείο»

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

06:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μάχη για την Αρκτική: Ο άγνωστος σταθμός στην Γροιλανδία, η άμυνα της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία και η ελληνική τεχνολογία

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τσουχτερό» το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Τιμές «χρυσού» για κρέατα, κουραμπιέδες και μελομακάρονα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόκκινη γραμμή» για Φάμελλο η αυτονόμηση της «Αυγής» - Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του διευθυντή μετά το επίμαχο πρωτοσέλιδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά στο Ίλιον: Πεθερός επιχείρησε να βιάσει τη 18χρονη νύφη του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Τι σηματοδοτούν οι παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά υπέρ των αγροτών

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ελεύθερα τα 14 άτομα που είχαν προσαχθεί για την επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Διά βίου... διαπλοκή, ο Βρούτσης υποτιμά τη νοημοσύνη του φίλαθλου κοινού, ο Άγιος Σπυρίδωνας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μια περίεργη αντικατάσταση, οι Ρώσοι και η Κύπρος, ποιος δουλεύει ποιον στην Creta Farm και τα παιγνίδια της ΕΥΔΑΠ για την τιμή των... τιμολογίων

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδόν 3.000 άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο έπειτα από δάγκωμα σκύλου μέσα σε ένα χρόνο - Δραματικά στοιχεία από μελέτη του ΕΟΔΥ

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόκκινη γραμμή» για Φάμελλο η αυτονόμηση της «Αυγής» - Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του διευθυντή μετά το επίμαχο πρωτοσέλιδο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Στόχος να μείνουν στα μπλόκα μέχρι τα Χριστούγεννα

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τσουχτερό» το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Τιμές «χρυσού» για κρέατα, κουραμπιέδες και μελομακάρονα

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα κινεζικά ηλεκτρικά φορτηγά ανατρέπουν την παγκόσμια αγορά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χωρίς έντονα φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή – Ήπιες οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες

03:24ΚΟΣΜΟΣ

«Απογοητευμένος» ο Τραμπ με τον Ζελένσκι: «Δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου: Κρατούμενος προσποιήθηκε επιληπτική κρίση, άρπαξε σωφρονιστικό υπάλληλο και τον απείλησε με μαχαίρι

06:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μάχη για την Αρκτική: Ο άγνωστος σταθμός στην Γροιλανδία, η άμυνα της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία και η ελληνική τεχνολογία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ