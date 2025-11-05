Το κλιματικό παράδοξο: Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχει αυξήσει την υπερθέρμανση της Γης

Τα σύννεφα εξαιτίας αυτής της μείωσης χάνουν την ανακλαστικότητά τους, αυξάνοντας την παγκόσμια θερμοκρασία

Το κλιματικό παράδοξο: Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχει αυξήσει την υπερθέρμανση της Γης
ΚΟΣΜΟΣ
Τα σύννεφα παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια θερμοκρασία, καθώς θεωρούνται ρυθμιστές της.

Επιστήμονες ωστόσο διαπιστώνουν ότι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που σκοτώνει ετησίως εκατομμύρια ανθρώπους, μειώνει ακούσια τη φωτεινότητα των νεφών, σύμφωνα με μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα σύννεφα πάνω από τον βορειοανατολικό Ειρηνικό και τον Ατλαντικό ωκεανό μεταξύ 2003 και 2022.

Η ανάλυσή τους αποκάλυψε ότι τα σύννεφα έχουν γίνει σχεδόν 3% λιγότερο ανακλαστικά ανά δεκαετία, με το περίπου 70% αυτής της αλλαγής να μπορεί να αποδοθεί στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

«Όταν μειώνεις τη ρύπανση, χάνεις την ανακλαστικότητα και θερμαίνεις το σύστημα επιτρέποντας περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία ή ηλιακό φως να φτάσει στη Γη», εξήγησε ο επικεφαλής συγγραφέας Knut von Salzen.

«Μπορεί να υποτιμούμε τις τάσεις υπερθέρμανσης επειδή αυτή η σύνδεση είναι ισχυρότερη από ό,τι γνωρίζαμε.

«Νομίζω ότι αυτό αυξάνει την πίεση σε όλους να επανεξετάσουν τον μετριασμό και την προσαρμογή του κλίματος, επειδή η υπερθέρμανση προχωρά ταχύτερα από το αναμενόμενο».

Με την υπερθέρμανση του πλανήτη να επιταχύνεται, οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να κατανοήσουν τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν την αύξηση.

Στη νέα τους μελέτη, η ομάδα επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Οι περισσότερες προηγούμενες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στα οφέλη της μείωσης της αιθαλομίχλης.

Ωστόσο, η νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, δείχνει ότι αυτή η μείωση είχε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα.

«Οι μειώσεις των σωματιδιακών ατμοσφαιρικών ρύπων συμβάλλουν στην επιτάχυνση της θέρμανσης», δήλωσε η Sarah Doherty, κύρια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον.

Η ανάλυσή τους αποκάλυψε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει τα σύννεφα με δύο τρόπους.

Πρώτον, τα μικρά σωματίδια δίνουν στα σταγονίδια νερού κάτι για να προσκολληθούν – και με μια σταθερή ποσότητα νερού, περισσότερα αερολύματα σημαίνει περισσότερα μικρά, ανακλαστικά σταγονίδια στα σύννεφα.

Με την ίδια λογική, η μείωση των αερολυμάτων αυξάνει το μέγεθος των σταγονιδίων των νεφών, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Δεύτερον, τα μεγάλα σταγονίδια είναι βαρύτερα και πέφτουν πιο γρήγορα στη Γη ως βροχόπτωση, γεγονός που μειώνει τη νεφοκάλυψη.

Δεδομένων των επιζήμιων επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία, η λύση είναι σαφώς να μην αυξηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Αντίθετα, οι ερευνητές λένε ότι υπάρχουν αρκετές παρεμβάσεις που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε που στοχεύουν να κάνουν τα σύννεφα πιο λαμπερά χωρίς να μολύνουν τον αέρα.

Αυτό περιλαμβάνει τη «φωτεινότητα των θαλάσσιων νεφών» – μια τεχνική που περιλαμβάνει τον ψεκασμό θαλασσινού νερού στον αέρα για να γίνουν τα σύννεφα πιο ανακλαστικά.

Ωστόσο, προτού εφαρμοστούν αυτές οι μέθοδοι, χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να ελεγχθεί ότι είναι ασφαλείς – και δεν έχουν άλλες συνέπειες.

Πρόσφατη μελέτη, από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης προειδοποιεί ότι η φωτεινότητα των θαλάσσιων νεφών θα μπορούσε να προκαλέσει όλεθρο στον καιρό και ακόμη και να επιδεινώσει την κλιματική αλλαγή.

