Έξι Ευρωπαίοι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνελήφθησαν στην Τουρκία

Χειροπέδες σε έξι Ευρωπαίους ακτιβιστές πέρασαν οι τουρκικές αρχές την Παρασκευή (20/02), οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στη χώρα προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες κράτησης των πολιτικών κρατουμένων, όπως δήλωσε ο δικηγόρος τους στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι έξι, συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη, μετά από συνάντηση που είχαν με τη νομική ομάδα Γραφείο Δικαιωμάτων του Λαού (HHB), δήλωσε ο Ναΐμ Εμίνογλου, επικεφαλής του τμήματος Κωνσταντινούπολης της Ένωσης Προοδευτικών Δικηγόρων (CHD), ο οποίος τους υπερασπίζεται.

Όπως είπε, οι έξι συλληφθέντες προέρχονται από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και τη Ρωσία.

Γνωστό για την υπεράσπιση ατόμων που θεωρούνται πολιτικοί αντίπαλοι, το HHB έχει συχνά στοχοποιηθεί από την Άγκυρα ως ύποπτο για δεσμούς με το Επαναστατικό Κόμμα-Μέτωπο Λαϊκής Απελευθέρωσης (DHKP-C) – μια ακροαριστερή ομάδα που χαρακτηρίζεται ως «τρομοκρατική ομάδα» από την Τουρκία, τις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον – μια κατηγορία που αρνήθηκε η ομάδα.

«Η διεθνής αντιπροσωπεία δικηγόρων, δημοσιογράφων και ακτιβιστών για τα δικαιώματα έφτασε στην Τουρκία στις 18 Φεβρουαρίου», δήλωσε ο Εμίνογλου στο AFP, λέγοντας ότι είχαν ενημερωθεί από την αστυνομία ότι «είχαν συλληφθεί πριν από την απέλασή τους» και τα διαβατήριά τους κατασχέθηκαν. «Μεταφέρθηκαν στη διεύθυνση μετανάστευσης και δεν τους επετράπη να συναντηθούν με τους δικηγόρους τους. Η CHD πληροφορήθηκε ότι τώρα μεταφέρονται στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για να απελαθούν», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το HHB, «οι ακτιβιστές ήρθαν στην Τουρκία ως μέρος μιας αποστολής παρατήρησης που εξετάζει το λεγόμενο σύστημα φυλακών “τύπου πηγαδιού” και τις συνθήκες απομόνωσης» υπό τις οποίες κρατούνται ορισμένοι πολιτικοί κρατούμενοι.

Οι ίδιες πληροφορίες επιβεβαίωσε στο AFP ένας Γάλλος, μέλος της συλλογικότητάς τους.

Η Τουρκία έχει κατηγορηθεί ότι έβαλε ορισμένους κρατούμενους σε μικροσκοπικά κελιά χωρίς φως ημέρας όπου κρατούνται σε απομόνωση, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκονται μέσα σε ένα βαθύ πηγάδι – εξ ου και το όνομα. Η πρακτική έχει καταγγελθεί από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες έχουν προειδοποιήσει για τον αντίκτυπο στην ψυχική και σωματική υγεία των κρατουμένων.

Η σύλληψή τους έγινε την ίδια ημέρα που η αστυνομία συνέλαβε έναν Τούρκο δημοσιογράφο που εργαζόταν για τη γερμανική δημόσια ραδιοτηλεόραση Deutsche Welle (DW) με την κατηγορία της «διασποράς ψευδών ειδήσεων» και «προσβολής του προέδρου», ανέφερε η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

Ο δημοσιογράφος συνελήφθη στην Άγκυρα και στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου επρόκειτο να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Παρασκευή, σε μια κίνηση που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του DW, το οποίο απαίτησε την άμεση απελευθέρωσή του.

