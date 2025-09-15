Βραβεία Emmy 2025: Οι πιο καλοντυμένες παρουσίες της μεγάλης βραδιάς

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις κομψές παρουσίες της 77ης ετήσιας τελετής απονομής των Primetime Emmy Awards, μια τελετή που συνδύασε συγκίνηση, χιούμορ και λαμπερά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης.

Στο κόκκινο χαλί, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές έδωσαν ραντεβού με τα φλας, αλλά η πραγματική μάχη δόθηκε μέσα στην αίθουσα, εκεί όπου σειρές όπως το The Pitt και το The Studio έγραψαν ιστορία.

Η σειρά που όλοι συζητούσαν, το The Pitt, κέρδισε τον τίτλο της καλύτερης δραματικής σειράς, δικαιώνοντας το hype που είχε δημιουργηθεί γύρω της. Ο Noah Wyle ανέβηκε στη σκηνή φανερά συγκινημένος για να παραλάβει το βραβείο καλύτερου ηθοποιού, ενώ η Katherine LaNasa, με ένα εκρηκτικό χειροκρότημα από το κοινό, πήρε το Emmy β’ γυναικείου ρόλου.

Παράλληλα, το Severance απέδειξε ότι παραμένει δύναμη στον χώρο των δραματικών σειρών. Η Britt Lower ανακηρύχθηκε καλύτερη ηθοποιός, ενώ ο Tramell Tillman εντυπωσίασε με τη βράβευσή του στον β’ ανδρικό ρόλο.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς

Η Jenna Ortega επέλεξε ένα look βγαλμένο από το παρελθόν που θύμιζε το «Death Becomes Her», ενώ η Selena Gomez τράβηξε τα βλέμματα με το κόκκινο φόρεμά της.

Jenna Ortenga

Η ηθοποιός της σειράς Wednesday, Jenna Ortega, φαινόταν να έχει εμπνευστεί από τον χαρακτήρα της Isabella Rossellini στην ταινία «Death Becomes Her», φορώντας ένα σύνολο δύο τεμαχίων Givenchy που περιλάμβανε ένα σχεδόν γυμνό, στολισμένο με κοσμήματα τοπ και μια φούστα με ψηλό σκίσιμο, σε συνδυασμό με κοσμήματα Pomellato και πλατφόρμες Christian Louboutin.

Jenna Ortenga / AP

Selena Gomez

Η ηθοποιός της σειράς «Only Murders in the Building», Selena Gomez, επέλεξε ένα φόρεμα Louis Vuitton, συγκεκριμένα ένα κόκκινο ασύμμετρο φόρεμα με λαιμόκοψη και κολάρο με πτυχώσεις, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα Tiffany & Co. και σανδάλια Santoni.

Selena Gomez / AP

Catherine Zeta-Jones

Η ηθοποιός Catherine Zeta-Jones εμφανίστηκε με ένα γοτθικό-glam φόρεμα Yara Shoemaker Couture, μαύρο στράπλες με κορσέ, σκαλιστή λαιμόκοψη και μακριά φούστα με χάντρες.

Catherine Zeta-Jones / AP

Michelle Williams

Η υποψήφια για το βραβείο «Dying for Sex», Michelle Williams, επέλεξε ένα φόρεμα Chanel με ένα λουράκι, λεπτεπίλεπτες χάντρες και ουρά.

Michelle Williams / AP

Cate Blanchett

Η υποψήφια για το βραβείο Η υποψήφια για το βραβείο Cate Blanchett επέλεξε ένα jumpsuit με πλαϊνά κοψίματα και λευκά μανίκια.





Cate Blanchett / AP

Pedro Pascal

Ο υποψήφιος για το βραβείο «The Last of Us», Pedro Pascal, ήταν μια οπτασία με το κρεμ και λευκό σύνολο Celine που φορούσε, καθώς και τα γυαλιά ηλίου του.

Pedro Pascal / AP

Sydney Sweeney

Η ηθοποιός της σειράς Euphoria, Sydney Sweeney, συνδύασε ένα ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα Oscar de la Renta με διαμάντια Lorraine Schwartz συνολικού βάρους άνω των 175 καρατίων.

Colman Domingo

Ο ηθοποιός της σειράς «Four Seasons», Colman Domingo, επέλεξε για την περίσταση ένα σύνολο Valentino με κασκόλ με κρόσια. Τα κοσμήματα Boucheron και το ρολόι Omega πρόσθεσαν επιπλέον λάμψη.

Colman Domingo / AP

Kathy Bates

Η υποψήφια για το βραβείο Matlock, Kathy Bates, επέλεξε ένα καφέ φόρεμα με γλυπτική λαιμόκοψη και ένα βραχιόλι τένις από την Rahaminov Diamonds.

Kathy Bates /AP Invision

Scarlett Johansson

Η Scarlett Johansson έκανε μια έκπληξη με την εμφάνισή της στην τελετή, φορώντας ένα κίτρινο φόρεμα και κρεμαστά σκουλαρίκια.

Scarlett Johansson / AP Invision

Η κωμωδία γέλασε τελευταία

Στην κωμωδία, ο μεγάλος νικητής ήταν το The Studio, που σάρωσε ως η καλύτερη σειρά. Ο Seth Rogen, εμφανώς απολαυστικός και ευδιάθετος, κέρδισε το Emmy καλύτερου ηθοποιού και χάρισε μια από τις πιο αστείες ευχαριστήριες ομιλίες της βραδιάς.

Η Jean Smart, αληθινή «βασίλισσα» του Hacks, έδειξε πως οι κλασικές αξίες αντέχουν στον χρόνο, παίρνοντας ξανά το Emmy καλύτερης ηθοποιού. Το ίδιο σόου πανηγύρισε και με την Hannah Einbinder στον β’ γυναικείο ρόλο, ενώ ο Jeff Hiller από το Somebody Somewhere ήταν η ευχάριστη έκπληξη στον β’ ανδρικό.

Το Adolescence ξεχώρισε στη δύσκολη κατηγορία limited series. Ο Stephen Graham συγκίνησε με την ερμηνεία του και πήρε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού, ενώ η Cristin Milioti για το The Penguin απέσπασε τις καλύτερες κριτικές και φυσικά το Emmy καλύτερης ηθοποιού.

Οι νικητές με μια ματιά

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

Καλύτερη κωμική σειρά: The Studio

Καλύτερη limited/anthology σειρά: Adolescence

Α’ ανδρικός ρόλος σε δράμα: Noah Wyle (The Pitt)

Α’ γυναικείος ρόλος σε δράμα: Britt Lower (Severance)

Β’ ανδρικός ρόλος σε δράμα: Tramell Tillman (Severance)

Β’ γυναικείος ρόλος σε δράμα: Katherine LaNasa (The Pitt)

Α’ ανδρικός ρόλος σε κωμωδία: Seth Rogen (The Studio)

Α’ γυναικείος ρόλος σε κωμωδία: Jean Smart (Hacks)

Β’ ανδρικός ρόλος σε κωμωδία: Jeff Hiller (Somebody Somewhere)

Β’ γυναικείος ρόλος σε κωμωδία: Hannah Einbinder (Hacks)

Α’ ανδρικός ρόλος σε limited/τηλεταινία: Stephen Graham (Adolescence)

Α’ γυναικείος ρόλος σε limited/τηλεταινία: Cristin Milioti (The Penguin)

Reality competition program: The Traitors

Talk series: The Late Show With Stephen Colbert

Διαβάστε επίσης