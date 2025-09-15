Συνάντηση Τραμπ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχτηκε στην είσοδο η υπεύθυνη πρωτοκόλλου του Λευκού Οίκου, Μόνικα Κρόουλι.

Συνάντηση Τραμπ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσερχόμενος για την συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ 

Συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Στις 2 το μεσημέρι τοπική ώρα Ουάσιγκτον κατέφθασε όπως ήταν προγραμματισμένο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Λευκό Οίκο προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνόδευσαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος και ο Μέγας Εκκλησιάρχης και Διευθυντής του Πατριαρχικού Γραφείου πατέρας Αέτιος.

