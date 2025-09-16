Ντόναλντ Τραμπ – Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Συνάντηση σε πνεύμα ειρήνης, φιλίας και αλληλοσεβασμού

Τη Δευτέρα (15/9) ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, η οποία διήρκεσε περισσότερο από μισή ώρα, διεξήχθη σε πολύ εγκάρδια ατμόσφαιρα, με τον Τραμπ να εκδηλώνει μεγάλο ενδιαφέρον για τις ποικίλες πρωτοβουλίες και τη διακονία του Οικουμενικού Θρόνου και για την ζωή των Χριστιανών στην Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της συζητήσεως, ο Παναγιώτατος συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πρωτοβουλίες και τη συνολική προσπάθειά του για την επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο και ιδιαιτέρως στην Ουκρανία. Συζήτησαν, επίσης, για την κατάσταση των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή.

Επίσης, έγινε αναφορά και στην επικείμενη επίσκεψη του πάπα Λέοντος ΙΔ’ στην Τουρκία, προκειμένου να τιμήσουν από κοινού με τον Οικουμενικό Πατριάρχη την εφετεινή 1700ή επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας. Για την συνάντηση έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είναι ρωμαιοκαθολικός στο θρήσκευμα.

Συλλυπητήρια από Βαρθολομαίο για Κερκ

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συλλυπήθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη δολοφονία του φίλου και συνεργάτη του Τσάρλι Κερκ και τον ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή και για το ωραίο δώρο του.

Στην συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τον Παναγιώτατο συνόδευαν οι Σεβ. Αρχιερείς Αμερικής Ελπιδοφόρος, Λαοδικείας Θεοδώρητος και Σηλυβρίας Μάξιμος, ο Πανοσιολογιότατος Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου και ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Αλέξανδρος Καρλούτσος.

Από την αμερικανική πλευρά, τον Ντόναλντ Τραμπ πλαισίωναν ο Ελληνικής καταγωγής επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος και ο πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ράινς Πρίμπους.