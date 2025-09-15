Στην Ουάσιγκτον ο Οικουμενικός Πατριάρχης - Σήμερα η συνάντηση με Ντόναλντ Τραμπ

Η επίσημη τελετή υποδοχής πραγματοποιήθηκε στη στρατιωτική βάση Άντριους, όπου ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας έγινε δεκτός από τον επικεφαλής του Πρωτοκόλλου των ΗΠΑ

Στην Ουάσιγκτον ο Οικουμενικός Πατριάρχης - Σήμερα η συνάντηση με Ντόναλντ Τραμπ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

SOOC / Φωτογραφία αρχείου
Στην Ουάσιγκτον αφίχθη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αρχίζοντας την 12ήμερη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια επίσκεψη που συνδυάζει τη διπλωματία με το ποιμαντικό και πνευματικό έργο της Μητρός Εκκλησίας.

Η επίσημη τελετή υποδοχής πραγματοποιήθηκε στη στρατιωτική βάση Άντριους, όπου ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας έγινε δεκτός από τον επικεφαλής του Πρωτοκόλλου των ΗΠΑ. Παρόντες ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της ομογένειας, αποτυπώνοντας τη βαρύτητα της επίσκεψης όχι μόνο σε εκκλησιαστικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο.

Κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον, ο Παναγιώτατος θα έχει σειρά σημαντικών επαφών. Σήμερα Δευτέρα στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Την Τρίτη θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο κοιμητήριο του Άρλινγκτον, συνοδευόμενος από τον Ελληνοαμερικανό στρατηγό Αντριου Ποπας.

Θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που διοργανώνει προς τιμήν του ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μάικ Ρήγας.

Κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον ο Πατριάρχης θα παραστεί επίσης σε γεύμα που παραθέτει προς τιμήν του ο Πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον με συμμετοχή βουλευτών και από τα δύο κόμματα, ενώ θα παρευρεθεί και σε δεξίωση στην ενορία της Αγίας Αικατερίνης στη Βιρτζίνια.

Επόμενος σταθμός η Νέα Υόρκη

Κορυφαία στιγμή του ταξιδιού του στην Νέα Υόρκη- όπου θα μεταβεί την Πέμπτη- θα αποτελέσει η πρώτη επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Ground Zero. Ο ναός αποτελεί το σύμβολο της Ανάστασης και της Ελπίδας για την Ομογένεια και είναι ένα έργο που ο ίδιος ο Πατριάρχης στήριξε από την πρώτη στιγμή και τώρα θα αντικρίσει ολοκληρωμένο. Εκεί θα τελέσει δοξολογία και θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις μνήμης των διασωστών και των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Στην αμερικανική μεγαλούπολη θα έχει επίσης συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ενω θα απευθύνει ομιλία στο Council on Foreign Relations, μία εκ των πλέον επιδραστικών δεξαμενών σκέψεως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αφορμή για την επίσκεψη είναι η βράβευσή του Οικουμενικού Πατριάρχη με το διεθνούς κύρους Βραβείο Templeton, για την προσφορά του στην προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας, του διαλόγου μεταξύ θρησκειών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στο Lincoln Center παρουσία προσωπικοτήτων όπως η Τζέιν Γκούνταλ, ο Αλ Γκορ και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πατριάρχης θα επισκεφτεί και τα Χάμπτονς, όπου θα συμμετάσχει στην World Cleanup Day μαζί με θαλάσσιους ερευνητές του Πανεπιστημίου Stony Brook και θα τιμηθεί με το ανώτατο μετάλλιο του ιδρύματος. Παράλληλα, θα τελέσει λειτουργίες μαζί με Ιεράρχες από όλη την Αμερική.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε όλες τις συναντήσεις που θα έχει ο Πατριάρχης με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, θα θέσει ζητήματα όπως οι θρησκευτικές ελευθερίες, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση των χριστιανικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή.

