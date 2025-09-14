Καλάβρυτα: Οι ύποπτες διαδρομές του ηγουμένου - Τα deal με κλεμμένα κειμήλια σε μοναστήρια της χώρας

Εκτεταμένες έρευνες σε μοναστήρια και εκκλησίες στη Λακωνία και την Αχαΐα πραγματοποιούν οι αρχές, μετά την αποκάλυψη μεγάλου κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της RealNews, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Αγαθών εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν ότι τα μέλη του κυκλώματος εκλάμβαναν θρησκευτικά κειμήλια για να τα διαθέσουν στη μαύρη αγορά.

Ανάμεσα στα κατασχεθέντα αντικείμενα περιλαμβάνονται μια βυζαντινή εικόνα και ένα Ευαγγέλιο του 17ου αιώνα, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από μοναστήρια της Λακωνίας. Ιδιαίτερη σημασία είχε μια ξύλινη εικόνα που, όπως διαπίστωσαν οι ειδικοί του υπουργείου Πολιτισμού, πιθανώς είχε κοπεί από το ξύλινο τέμπλο ενός ιερού ναού. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής ιερέων στο κύκλωμα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αποκαλύφθηκε ότι ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου φέρεται να πούλησε ένα από τα κλεμμένα αντικείμενα έναντι 200.000 ευρώ σε άτομο που υποδύονταν τον αγοραστή. Παρά τους ισχυρισμούς του ότι τα κειμήλια προέρχονταν από ιδιωτικές συλλογές, οι έρευνες έδειξαν ότι τα περισσότερα είχαν κλαπεί από μοναστήρια και εκκλησίες της περιοχής.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις του ηγούμενου, του βοηθού του και άλλων τεσσάρων ατόμων. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ανιχνευτών μετάλλων.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους κατασχέθηκαν 264 νομίσματα, 14 θρησκευτικές εικόνες, δύο ιερά Ευαγγέλια, ένα βιβλίο του 18ου αιώνα, τρία αρχαιολογικά εγκόλπια, ανιχνευτής μετάλλων, όπλα και φυσίγγια, χρήματα, ζυγαριές, οχήματα και πλήθος εγγράφων. Τα κειμήλια παραδόθηκαν στο υπουργείο Πολιτισμού, ενώ τα νομίσματα μεταφέρθηκαν στο Νομισματικό Μουσείο για φύλαξη και εκτίμηση.

Η Μονή Μεγάλου Σπηλαίου ξεκίνησε επίσημη απογραφή των κειμηλίων της, ώστε να διαπιστωθεί τυχόν περαιτέρω απώλεια αντικειμένων. Οι συλληφθέντες παραμένουν προφυλακισμένοι.

