Καλάβρυτα: Προφυλακιστέοι ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

Η απολογία τους στον ανακριτή που ολοκληρώθηκε το βράδυ ήταν μαραθώνια καθώς ξεκίνησε από τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης

Η απολογία τους στον ανακριτή που ολοκληρώθηκε το βράδυ ήταν μαραθώνια καθώς ξεκίνησε από τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης

O ηγούμενος του Μέγα Σπήλαιου στα Καλαβρυτα

Αργά το βράδυ της Πέμπτης (11/9) αποφασίστηκε η προφυλάκιση των έξι συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στην Ιστορική Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων.

Ανάμεσά τους βρίσκεται ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, καθώς και ο βοηθός του.

Οι απολογίες ήταν μαραθώνιες, καθώς οι κατηγορούμενοι πέρασαν την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης και αποχώρησαν αργά το βράδυ.

Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί βαριές κατηγορίες όπως: συγκρότηση, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα), υπεξαίρεση, παράλειψη δήλωσης μνημείου, καθώς και κατοχή και εμπορία αρχαιοτήτων.

Πώς έγινε η σύλληψη

Να σημειωθεί πως ο ηγούμενος συνελήφθη στην προσπάθειά του να πουλήσει δύο ιερά ευαγγέλια του 1.737 και του 1.761, 17 βυζαντινές εικόνες, και αρκετά αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων για 200.000 ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικές αρχές, στέλεχος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), εμφανίστηκε ως πελάτης και μετά από διαπραγματεύσεις, συμφώνησε με τον ηγούμενο για την αγορά μέρους των κειμηλίων. Οι ιερωμένοι πιάστηκαν με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το «ξεσκέπασμα» της εγκληματικής οργάνωσης

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ανακοινώθηκε πως εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και πώληση θρησκευτικών εικόνων και άλλων αρχαίων αντικειμένων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, σε περιοχές της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά -6-μέλη της, μεταξύ των οποίων Ηγούμενος Ιεράς Μονής.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, όπλα, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και περί ανιχνευτών μετάλλων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων, με ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τον εντοπισμό, απόκτηση και περαιτέρω διάθεση προς πώληση, αρχαιοτήτων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα που διατίθεντο να προβούν στην πώλησή τους και τους έφερναν σε επαφή με έτερο μέλος, ο οποίος εμφανιζόταν ως δήθεν ειδικός εκτιμητής.

Στη συνέχεια, αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία και έπαιρναν στην κατοχή τους τα αρχαία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό.

Από τις έρευνες προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης:

  • 69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,
  • 59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα και προτίθεντο να προβούν στην πώληση αυτών, ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,
  • 3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν στα έτερα μέλη.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω 63χρονος τυγχάνει Ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 264- νομίσματα,
  • 14- θρησκευτικές εικόνες,
  • 2- Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα,
  • 3- αρχιερατικά εγκόλπια,
    επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων,
  • 2- κυνηγετικά όπλα,
  • 262- κυνηγετικά φυσίγγια,
    μαχαίρι,
  • 12.810- ευρώ
    χρυσή λίρα,
  • 2- ζυγαριές ακριβείας,
    2- οχήματα,
  • 7- κινητά,
  • τάμπλετ,
  • φακός και μεγεθυντικός φακός,
  • 18- φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα
  • και πλήθος εγγράφων – σημειώσεων

Η προέλευση των ανωτέρω κατασχεθέντων εικόνων, των δύο Ιερών Ευαγγελίων και του εκκλησιαστικού βιβλίου βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ θα παραδοθούν για φύλαξη και εκτίμηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα κατασχεθέντα αρχαία νομίσματα θα παραδοθούν στο Νομισματικό Μουσείο.

