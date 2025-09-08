Μέγα Σπήλαιο: Για «πιθανό κύκλωμα με ιερόσυλους ρασοφόρους» κάνει λόγο ο Γιώργος Τσούκαλης

Ο έμπειρος ιδιωτικός ερευνητής μιλάει στο Newsbomb και εκτιμά ότι οι συλλήψεις στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου μπορεί να αποτελούν την αρχή του νήματος...

Μέγα Σπήλαιο: Για «πιθανό κύκλωμα με ιερόσυλους ρασοφόρους» κάνει λόγο ο Γιώργος Τσούκαλης
Για την πιθανή ύπαρξη ενός ολόκληρου κυκλώματος ιερόσυλων «ρασοφόρων», κάνει λόγο ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, μιλώντας στο Newsbomb, σχετικά με τη σύλληψη του ηγουμένου της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, ο οποίος αποπειράθηκε να πουλήσει ένα Ευαγγέλιο στην τιμή των 200.000 ευρώ, καθώς και άλλες 17 εικόνες μεγάλης ιστορικής αξίας.

Ο έμπειρος ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, ο οποίος έχει βοηθήσει πολύ τις αρχές να φτάνουν στην άκρη του νήματος σε πολύκροτες υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας αλλά και ιεροσυλίας, εκτιμά ότι από την ανάκριση των συλληφθέντων και τις περαιτέρω έρευνες, πιθανότατα θα προκύψει η εμπλοκή πολλών ακόμη προσώπων, ακόμα και κληρικών!

«Δεν θα εκπλαγώ αν έχουμε κι άλλες συλλήψεις εκτός από αυτούς. Ενδεχομένως να υπάρχουν κι άλλες υπόγειες διαδρομές και με άλλες μονές με σπουδαία κειμήλια αλλά και άλλους ιερόσυλους ρασοφόρους. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό», επισημαίνει ο Γιώργος Τσούκαλης.

Μάλιστα, εάν οι εκκλησιαστικές αρχές της χώρας δεν κάνουν το αυτονόητο για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, το φαινόμενο της κλοπής ιερών κειμηλίων θα συνεχιστεί, όπως έχει γίνει σε πλείστες όσες περιπτώσεις.

Το αυτονόητο, όπως λέει ο Γιώργος Τσούκαλης, δεν είναι άλλο από την καταγραφή και ενδελεχή απογραφή των ιερών κειμηλίων και των εικόνων, που υπάρχουν σε κάθε εκκλησία και ενορία, και η κατάθεση των στοιχείων στις τοπικές μητροπόλεις. «Αυτό πρέπει να συμβεί άμεσα ειδικά στις πιο απομακρυσμένες μονές», επισημαίνει.

Όσο δεν συμβαίνει αυτό, τόσο πιο… «απαρατήρητη» μπορεί να περάσει η «απώλεια» κάποιου κειμηλίου, προς προσπορισμό των επιτήδειων, συνήθως ατόμων με πρόσβαση σε αυτά (δηλαδή ιερωμένων), που καπηλεύονται και εξαφανίζουν την σπουδαία χριστιανική μας πολιτιστική κληρονομιά.

Δεν αρκεί όμως αυτό, καθώς και οι πιστοί πρέπει να βοηθήσουν: «Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και οι πιστοί, όπως και η πλειοψηφία των ιερωμένων που είναι τίμιοι, ώστε όταν διαπιστώνουν κάποιες ύποπτες ενέργειες, να ειδοποιούν αμέσως τις Αρχες, αλλά και τους ειδικούς της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως την UNESCO», σημειώνει, για να καταλήξει: «Συγχαρητήρια στο τμήμα πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού FBI που και σε αυτή την περίπτωση έκανε άψογη δουλειά».

Σημειώνεται ότι στις 6 Ιουνίου 2025 προέκυψε μια παρόμοια υπόθεση, με έναν δικηγόρο και έναν μεσίτη που συνελήφθησαν από τις Αρχές καθώς κατείχαν παράνομα μια χριστιανική εικόνα πολύ μεγάλης αξίας που χρονολογείται από το 1600, από την περιοχή των Ιωαννίνων. Η έρευνα οργανώθηκε από τον Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος σε συνεργασία με την Ασφάλεια Ιωαννίνων οδηγήθηκε στους δύο ιερόσυλους οι οποίοι συνελήφθησαν στην Αθήνα.

image0-1.jpg

