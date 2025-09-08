Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη

Κέρδη άνω των 200.000 ευρώ σκόπευε να αποκομίσει ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα π. Καλλίνικος από την πώληση 17 βυζαντινών εικόνων και άλλων θρησκευτικών κειμηλίων, αλλά η αστυνομία έβαλε τέλος στα σχέδιά του.

Έπειτα από επιχείρηση που στήθηκε από τις αρχές την Κυριακή (07/09), μία γυναίκα αστυνομικός που παρίστανε την πελάτισσα, προσέγγισε τον ηγούμενο της μονής ώστε να «αγοράσει» τα θρησκευτικά κειμήλια. Τότε όμως ήταν που ο ηγούμενος πιάστηκε στα «πράσα» και συνελήφθη.

Μέρος του «πακέτου» πώλησης ήταν και Ευαγγέλιο χρονολογούμενο από το 1700.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν ακόμη στη σύλληψη του αδελφού του ηγούμενου και πέρασαν χειροπέδες σε ακόμη 4 ιδιώτες. Μέσα σε αυτούς ένας άνδρας που πουλούσε αρχαία νομίσματα, ένας ενεχυροδανειστής και η σύζυγός του και ο μεσάζοντας.

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος, μόλις πληροφορήθηκε το συμβάν πήρε την απόφαση να θέσει σε αργία τον ηγούμενο π. Καλλίνικο και τον μοναχό π. Σεραφείμ, σύμφωνα με το kalavrytanews.gr.

