Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος και ο μοναχός της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Σε αργία έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση τέθηκε ο ηγούμενος του Μονής Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων π. Καλλίνικος και ο μοναχός π. Σεραφείμ.

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος που βρίσκεται στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγίας Γιάτρισσας) Λουτρακίου, μόλις πληροφορήθηκε το θλιβερο συμβάν με τον ηγούμενο και τον μοναχό του Μεγάλου Σπηλαίου πήρε την απόφαση να τους θέσει σε αργία, σύμφωνα με το kalavrytanews.gr.

Ο ηγούμενος της Μονής συνελήφθη καθώς ετοιμαζόταν να πουλήσει ένα Ευαγγέλιο για το ποσό των 200.000 ευρώ.

Πρόκειται για Ευαγγέλιο, το οποίο χρονολογείται στο 1700, ενώ παράλληλα θα πουλούσε συνολικά 17 εικόνες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο «πακέτο» του ο ηγούμενος είχε βάλει και άλλα θρησκευτικά είδη.

Η σύλληψη του ηγούμενου έγινε έπειτα από επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν ακόμη στη σύλληψη του αδελφού του ηγούμενου και πέρασαν χειροπέδες σε ακόμη 4 ιδιώτες. Μέσα σε αυτούς ένας άνδρας που πουλούσε αρχαία νομίσματα, ένας ενεχυροδανειστής και η σύζυγός του και ο μεσάζοντας.

