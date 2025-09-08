Συνέλαβαν τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Θα πουλούσε Ευαγγέλιο του 1700

Ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα ετοιμαζόταν να πουλήσει συνολικά 17 εικόνες

Newsbomb

Συνέλαβαν τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Θα πουλούσε Ευαγγέλιο του 1700
Η Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη σύλληψη του ηγούμενου της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα προχώρησαν οι αστυνομικοί, καθώς ετοιμαζόταν να πουλήσει ένα Ευαγγέλιο για το ποσό των 200.000 ευρώ.

Πρόκειται για Ευαγγέλιο, το οποίο χρονολογείται στο 1700, ενώ παράλληλα θα πουλούσε συνολικά 17 εικόνες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο «πακέτο» του ο ηγούμενος είχε βάλει και άλλα θρησκευτικά είδη.

Η σύλληψη του ηγούμενου έγινε έπειτα από επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων.

Για την υπόθεση δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Η ιστορία της Μονής

Κατά το Κτιτορικό της Μονής, η ιστορία και η ζωή της Μονής του Μ. Σπηλαίου αρχίζει με το θαυμαστό τρόπο της ανεύρεσης της Ιεράς Εικόνος. Δύο αδελφοί από την Θεσσαλονίκη, Συμεών και Θεόδωρος, διακρινόμενοι για την μόρφωση και την ευσέβειά τους, αφού ασκήθηκαν στα όρη Όλυμπος, Όσσα και Πήλιο, ήλθαν στο Άγιο Όρος για να γνωρίσουν φωτισμένους ησυχαστές και άνδρες της ερήμου. Από εκεί πήγαν στους Αγίους Τόπους για να προσκυνήσουν όλα τα μέρη που περιπάτησαν οι Θεανδρικοί πόδες του Σωτήρος Χριστού.

Στα Ιεροσόλυμα έγιναν ιερείς από τον σπουδαίο επίσκοπο της Αγίας Πόλης Μάξιμον. Εκεί ο καθένας ξεχωριστά είδε την ίδια οπτασία και έλαβαν την εντολή να μεταβούν στην Αχαΐα, να εύρουν την ιστορηθείσα από τον Θεηγόρο Ευαγγελιστή Λουκά ανάγλυφη εικόνα της Παναγίας. Ύστερα από πολλές περιπλανήσεις και αποκαλυπτικά όνειρα, συνάντησαν, στην περιοχή της Ζαχλωρούς, τη βοσκοπούλα Ευφροσύνη το 362 μ.Χ. Όταν την πλησίασαν, η Ευφροσύνη τους προσκύνησε με σεβασμό και ανέφερε τα ονόματά τους. Στη συνέχεια τους οδήγησε στο σπήλαιο, που βρισκόταν η αναζητούμενη Ιερά Εικόνα, τήν οποία είχε ανακαλύψει -προ ολίγου χρόνου - η ίδια - θεία Βουλή-, με την οδηγία ενός τράγου, που πήγαινε στο σπήλαιο για νερό και εξήρχετο με βρεγμένο το γένειό του. Με πολλή χαρά, ευγνωμοσύνη και ευλάβεια, οι μοναχοί Συμεών και Θεόδωρος πήραν την εικόνα έξω από το Σπήλαιο και το εκαθάρισαν από την πυκνή βλάστηση.

Όταν έκαυσαν τα κλαδιά, από την θερμότητα εκτινάχθηκε βίαια ένας δράκοντας προς την έξοδο του Σπηλαίου, ο οποίος δια κεραυνού φονεύθηκε.

Σε ανάμνηση αυτού του θαύματος σώζονταν, μέχρι τελευταία, τα οστά του δράκοντα. Μέσα στο σπήλαιο κατασκεύασαν μικρό Ναό και μερικά μικρά κελιά με την συνδρομή του πλήθους των πιστών, που συνέρρεαν δια να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου και να ακούσουν τον Θείο Λόγο από τους Θεοκήρυκες Πατέρες Συμεών και Θεόδωρο. Πολλοί από τους ακροατές παρέμεναν για άσκηση. Έτσι, σιγά-σιγά, η Μονή έγινε μία από τις πλέον πολυμονάχους και γνώρισε ακμή και αίγλη. Υπήρξε διά μέσου των αιώνων φάρος της Ορθοδοξίας, έπαλξη του Ελληνισμού, εστία αντίστασης κατά των Τούρκων κατακτητών και άπαρτο φρούριο. Τέσσερις φορές καταστράφηκε από πυρκαγιές, το 840, το 1400, το 1640 και το 1934, πάντοτε, όμως, διεσώζετο η Αγία Εικόνα με τρόπο θαυμαστό.

Κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, επειδή ήταν κέντρο αντίστασης κατά των κατακτητών, δέχτηκε πολλές επιθέσεις, αλλά ποτέ δεν κατακτήθηκε. Είναι γνωστή η υπερήφανη, ηρωική απάντηση του ηγούμενου Δαμασκηνού τον Ιούνιο του 1827 στον Ιμπραήμ. "... δια να προσκυνήσωμεν είναι αδύνατον ... αν έλθης εδώ να μας πολεμήσης και μας νικήσης , δεν είναι μεγάλο κακόν, διότι θα νικήσης παπάδες, αν όμως νικηθής ... θα είναι εντροπή σου ..." και πραγματικά νικήθηκε μετά από επικό αγώνα και την βοήθεια της Παναγίας.

Μόνο κατά την κατοχή (Δεκέμβριος 1943) η Μονή λεηλατήθηκε, οι μοναχοί πλήρωσαν τη θηριωδία των Ναζί, ριφθέντες σε απόκρημνο βράχο, όπου και φονεύθηκαν. Τα εναπομείναντα κελιά από την πυρκαγιά του 1934, πυρπολήθηκαν.

Παρ' όλες αυτές τις δοκιμασίες, η Μονή του Μ. Σπηλαίου, -όπως το έθνος μας- μετά από κάθε καταστροφή ή πυρκαγιά ανεγειρόταν καλύτερη. Tο 1979 ανέλαβε την Ηγουμενία της Μονής ο μακαριστός Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Θεοδωρόπουλος (+ 24.11.2012). Τότε η Μονή από "ιδιόρρυθμος" έγινε "Κοινόβιος", ώστε απερίσπαστοι οι μοναχοί να υπηρετούν την Παναγία, στην υπηρεσία της οποίας έταξαν τους εαυτούς τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός: Παραιτούμαι - Οι διαδικασίες διαδοχής

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ: Κατηγορεί την ισραηλινή κυβέρνηση ότι στερεί τροφή από Παλαιστίνιους κρατούμενους

10:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι διεργασίες για να μην κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς και το έμμεσο «άνοιγμα» του Μητσοτάκη

10:00ΓΥΝΑΙΚΑ

Freud Oriental: Eξαιρετικές Japanese fusion γεύσεις σε έναν ατμοσφαιρικό κήπο - Από τη Majenco

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Είναι το padel το πιο hot άθλημα της εποχής μας;

09:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Θα πουλούσε Ευαγγέλιο του 1700 για 200.000 ευρώ

09:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Δανία και τα προκριματικά του Μουντιάλ

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ώρα μηδέν για την κυβέρνηση Μπαϊρού - Το «ηλεκτροσόκ» και το κίνημα «Μπλόκο στα Πάντα» που απειλεί τον Μακρόν

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: Σοβαρός τραυματισμός 50χρονου επιβάτη ιστιοφόρου - Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλό του

09:32ΚΥΠΡΟΣ

Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη για την ηλεκτρική διασύνδεση

09:32LIFESTYLE

Γενέθλια έχει ο Νίκος Καρβέλας - «Μαζί σου πάντα στα πάντα», το μήνυμα που του έστειλε η Άννα Βίσση

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

«Υπογραφή Θεού» για Εθνική - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Πυροσβεστικό όχημα εγκλωβίστηκε σε δρόμο μετά από υποχώρηση εδάφους λόγω σπασμένου αγωγού ύδρευσης

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός μεγαλώνει την πίτα - Ο 13ος μισθός δίνεται εμμέσως

09:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Άγνωστος βοήθησε αγοράκι με εγκεφαλική παράλυση να κάνει πατινάζ - Δείτε βίντεο

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Επί Τραμπ οι ΗΠΑ διπλασίασαν τις εισαγωγές τους από τη Ρωσία

08:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε θα εφαρμοστεί το Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει για τους μαθητές - Τι θα γίνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στις ΗΠΑ Ευρωπαίοι ηγέτες για συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Τα τρία χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες μέρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου, πότε θα βρέξει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Θα πουλούσε Ευαγγέλιο του 1700 για 200.000 ευρώ

09:32ΚΥΠΡΟΣ

Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη για την ηλεκτρική διασύνδεση

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

06:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θηλυκή εταιρεία» κατασκόπων: Πώς 40 Σέρβες δρούσαν μυστικά στο Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιώντας… τα κάλλη τους

08:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε θα εφαρμοστεί το Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει για τους μαθητές - Τι θα γίνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις

08:16ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ημίθεος» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν» - Αποθέωση του «Greek Freak» από FIBA και NBA

08:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: «Θυμηθείτε το όνομά του» - Τον αποθέωσε η FIBA

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ώρα μηδέν για την κυβέρνηση Μπαϊρού - Το «ηλεκτροσόκ» και το κίνημα «Μπλόκο στα Πάντα» που απειλεί τον Μακρόν

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Τα τρία χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες μέρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου, πότε θα βρέξει

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της Βρετανίδας Μισέλ Μπουρνά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:22ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα μέτρα Μητσοτάκη και οι νεοδημοκράτες, ο «άλλος» Τσίπρας του 2025, το μεγάλο άγχος, σε κλοιό η Κύπρος για το καλώδιο, οι ανώνυμες διανομές της Aegean, η 22α Σεπτεμβρίου της Metlen και ποια μεγάλα «σπίτια» αγοράζουν ΕΧΑΕ

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Νεκρός από πυρά της αστυνομίας πατέρας που είχε εξαφανιστεί εδώ και 4 χρόνια με τα 3 παιδιά του

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός μεγαλώνει την πίτα - Ο 13ος μισθός δίνεται εμμέσως

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ