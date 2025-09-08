Μέγα Σπήλαιο: «Σκότωνε άνθρωπο, μην πειράξει κάποιος κάτι από εκεί», λέει ο αδελφός του ηγούμενου

«Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι δεν φαίνεται να έχουν σχέση αυτά τα οποία ήταν αντικείμενα συναλλαγής με ιερά κειμήλια της Μονής», αποκαλύπτει ο δικηγόρος της Μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων

«Σπάει» τη σιωπή του ο αδελφός του ηγούμενου της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, μετά την σύλληψή του από την αστυνομία για την πώληση εκκλησιαστικών θησαυρών.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι εκκλησιαστικοί θησαυροί που μπήκαν «πωλητήριο» ήταν: δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761, 17 βυζαντινές εικόνες, και αρκετά αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων.

«Στέλεχος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), εμφανίστηκε ως πελάτης και μετά από διαπραγματεύσεις, συμφώνησε με τον ηγούμενο για την αγορά μέρους των κειμηλίων έναντι 200 χιλιάδων ευρώ. Οι ιερωμένοι πιάστηκαν με προσημειωμένα χαρτονομίσματα», λένε αστυνομικές πηγές.

Αδελφός Ηγούμενου: «Δεν μπορώ να το πιστέψω, τον έχει μπλέξει κάποιος;»

«Κακώς το γράφουν, εγώ είμαι στο μαγαζί μου. Δεν με έχει ενοχλήσει κανείς και δεν έχει λόγο να με συλλάβει κανείς. Καμία σχέση. Είμαι σοβαρός επαγγελματίας, πολλά χρόνια στην αγορά με σέβονται, με αγαπάνε, τους αγαπάω, είμαι πάντα τίμιος, πάντα λέω την αλήθεια, ποτέ δεν λέω ψέματα σε κανέναν, ποτέ και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια όσο ζω και να ακούσω αυτά τα πράγματα; Δεν μπορώ να το διανοηθώ.

Δεν ξέρω τίποτα, εγώ και τα αδέλφια μου τα υπόλοιπα έχουμε μείνει κάγκελο, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό που διαβάζουμε. Αυτός σκότωνε άνθρωπο μην πειράξεις κάτι από εκεί. Τώρα τον έχει μπλέξει κάποιος; Έχει γίνει κάτι άλλο; Δεν μπορώ να ξέρω. Σκότωνε άνθρωπο για το Μέγα Σπήλαιο. Από μικρό παιδί έλεγε στον πατέρα μου, από 5 χρονών: ”εγώ θα πάω στο Μέγα Σπήλαιο”.», εξομολογήθηκε στο Mega ο αδελφός του ηγούμενου.

«Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός, δεν το πιστεύω δηλαδή. Δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί αυτός ήταν ικανός να μείνει βρώμικος, για να φυλάξει. Κάποτε που πήγαν οι Ρουμάνοι, κάτι έκλεψαν εκεί πέρα, έβαλε τα κλάματα. Έχουμε σκάσει, πρέπει να έχω 100 πίεση αυτή την στιγμή, δεν μπορώ να διανοηθώ αυτό που άκουσα.

Δεν έχουν καμία αξία τα χρήματα μπροστά σε αυτή την πράξη που έχει γίνει. Αν είναι έτσι όπως τα γράφουν… Δεν ξέρω αν τον έχει μπλέξει κάποιος, δεν μπορώ να το διανοηθώ για τον αδελφό μου. Το παλιό το έβρισκε και το καθάριζε για να το έχει εκεί, εκεί – εδώ, όπου ήταν. Να το προφυλάξει, τι έχει γίνει δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο «Live News», ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, Γιώργος Μπέσκος αποκάλυψε: «Υπάρχει καταγραφή και θα κάνουμε και πάλι καταμέτρηση. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι δεν φαίνεται να έχουν σχέση αυτά τα οποία ήταν αντικείμενα συναλλαγής με ιερά κειμήλια της Μονής».

