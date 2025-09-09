Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Εγκέφαλος της σπείρας με τα αρχαία 69χρονος μεσάζων

Μετά τη σύλληψη του ηγούμενου της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη ακόμη τεσσάρων ατόμων. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ένας άνδρας που εμπορευόταν αρχαία νομίσματα, ένα ζευγάρι και ο βασικός μεσολαβητής της υπόθεσης.

Κεντρικό πρόσωπο στο κύκλωμα θεωρείται ο 69χρονος μεσάζων, ο οποίος ήδη κρατείται. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκείνος είχε τον ρόλο να φέρνει σε επαφή τους αρχαιοκάπηλους με τους αγοραστές, ενώ φαίνεται πως δραστηριοποιούνταν και σε δημοπρασίες. Τα κατασχεμένα αντικείμενα προορίζονταν για πώληση σε οίκους δημοπρασιών στην Κύπρο και στη Γερμανία.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και δεύτερος ενδιάμεσος, ενεχυροδανειστής στο επάγγελμα, ο οποίος επίσης φρόντιζε να εντοπίζει τόσο συλλέκτες όσο και προμηθευτές αρχαιοτήτων.

Η έρευνα είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2025, οπότε και οι αρχές έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση τα έξι μέλη του κυκλώματος. Ειδικά για τον ηγούμενο, οι υποψίες υπήρχαν εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Τα μέλη του δικτύου ήταν ιδιαίτερα προσεκτικά στις επικοινωνίες τους, ενώ οι συναντήσεις τους πραγματοποιούνταν σε απομονωμένους δρόμους, σε ήσυχα καφέ ή εστιατόρια, αλλά και στο ίδιο το Μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου.

Ο ηγούμενος φέρεται να έχει αποκρύψει σε χωράφι ένα αρχαίο άγαλμα της θεάς Άρτεμις, το οποίο, όπως λέγεται, κοστολογούσε στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά τη σύλληψη της ομάδας έξι ατόμων που φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση, οι έρευνες συνεχίζονται.

