Καλάβρυτα: Αστυνομικοί ψάχνουν άγαλμα της Αρτέμιδος που ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει 10 εκατ. ευρώ

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της Μονής στα Καλάβρυτα, καθώς ο ηγούμενος φέρεται να έχει αποκρύψει σε χωράφι ένα αρχαίο άγαλμα της θεάς Άρτεμις, το οποίο, όπως λέγεται, κοστολογούσε στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Από χθες (8.9.2025), αστυνομικοί ερευνούν εντατικά την περιοχή γύρω από τη Μονή, προσπαθώντας να εξακριβώσουν αν το άγαλμα υπάρχει και πού μπορεί να βρίσκεται. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από ομολογία του ηγούμενου κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων με αστυνομικούς που υποδύονταν υποψήφιους αγοραστές για βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια έναντι 200.000 ευρώ.

Μετά τη σύλληψη της ομάδας έξι ατόμων που φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση, οι έρευνες συνεχίζονται.

