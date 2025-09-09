Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας με ορμητήριο και την Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη αναπτύξει δίκτυο διασυνδέσεων με συλλέκτες του εξωτερικού και οίκους δημοπρασιών, ενώ είχαν συμφωνήσει να διαθέσουν κάθε βυζαντινή εικόνα έναντι 20.000 ευρώ και ένα ιερό Ευαγγέλιο για το ποσό των 50.000 ευρώ.

Το κύκλωμα, στο οποίο συμμετείχαν έξι άτομα ήταν και ένας άντρας από τη Νεμέα ο οποίος ήταν σεσημασμένος για παρόμοια υπόθεση. Ανάμεσά τους και ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής ο οποίος φέρεται να είχε ήδη έρθει σε επαφή με υποψήφιο αγοραστή στη Γερμανία, με σκοπό την εξαγωγή των κειμηλίων. Οι δράστες λειτουργούσαν με συγκεκριμένο modus operandi: αναζητούσαν αρχαιότητες, ερχόντουσαν σε επαφή με κατόχους ή πωλητές και μέσω μεσολαβητών τις διοχέτευαν σε δίκτυα αγοραστών στο εξωτερικό.

Το παρασκήνιο της έρευνας

Η υπόθεση ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου 2025 μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα. Ακολούθησε μυστική παρακολούθηση, με αστυνομικούς να παριστάνουν τους ενδιαφερόμενους αγοραστές. Στις συναντήσεις που ακολούθησαν, οι κατηγορούμενοι αποκάλυψαν τις «ταρίφες» τους: 210.000 ευρώ ήταν η αξία για συλλογή αρχαίων νομισμάτων.

Στις 7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε τρεις περιοχές (Άγιοι Θεόδωροι, Λακωνία, Καλάβρυτα):

Στους Αγίους Θεοδώρους, σε υπαίθριο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, συνελήφθη κατηγορούμενος με νομίσματα.

Στη Λακωνία οι τρεις βασικοί «εγκέφαλοι» προσπάθησαν να διαφύγουν αλλά συνελήφθησαν.

Και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν ανεπιτυχώς να διαφύγουν μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς.

Στα Καλάβρυτα ακινητοποιήθηκαν ο ηγούμενος και ένας ιερομόναχος, οι οποίοι παρέδωσαν στους «αγοραστές» εικόνες, Ευαγγέλια και βιβλία.

