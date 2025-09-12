Νέες αποκαλύψεις για το Μέγα Σπήλαιο: Ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει και… τοιχογραφίες της μονής

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το «ιερό κύκλωμα» των Καλαβρύτων το οποίο προσπάθησε να πουλήσει κειμήλια έναντι μεγάλου χρηματικού ποσού, με τον ηγούμενο της μονής να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν χθες οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος. Οι κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδονται τα αδικήματα της διεύθυνσης και της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες κατά την απολογία τους.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης (11/9) αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Ανάμεσά τους βρίσκεται ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, καθώς και ο βοηθός του.

Οι απολογίες ήταν μαραθώνιες, καθώς οι κατηγορούμενοι πέρασαν την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης και αποχώρησαν αργά το βράδυ.

Ήθελε να πουλήσει και τις… τοιχογραφίες

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, «υπήρχε η πρόθεση, σε καταγραφές από τους μυστικούς αστυνομικούς του FBI, ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει τοιχογραφίες της ιεράς μονής. Είναι τοιχογραφίες έκτασης 433 τετραγωνικών μέτρων που για την αναπαλαίωση, τη συντήρηση, την επισκευή τους είχαν δοθεί 250.000 ευρώ. Είχε ολοκληρωθεί το σχετικό έργο το 2024 και ήθελαν να πουλήσουν ένα τμήμα αυτών των τοιχογραφιών σε αγνώστους».

«Θα έδιναν την εικόνα της κατάρρευσης, ενώ στην πράξη ήταν αφαίρεση των τοιχογραφιών και πώλησή τους».

Την ίδια στιγμή: «Ολοκληρώθηκε η έρευνα που κάνει η ΕΛ.ΑΣ. στο οικόπεδο κοντά στην ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου μήπως βρισκόταν το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, όμως δεν έχει βρεθεί τίποτα».

Οι έρευνες συνεχίζονται.

Διαβάστε επίσης