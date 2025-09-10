Μέγα Σπήλαιο: Το εύρημα με τα ροζ βίντεο στα κινητά - Οι ενεχυροδανειστές και ο τιμοκατάλογος

Μέχρι και τιμοκατάλογο για τα πολύτιμα κειμήλια που σκόπευαν να πουλήσουν φαίνεται πως είχαν βγάλει ο ηγούμενος και οι συνεργοί του στο Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια βρίσκονται και εξετάζονται εξονυχιστικά τα κινητά τηλέφωνα του ηγούμενου και των φερόμενων ως συνεργών του. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση ερευνούν για συνομιλίες, μηνύματα, φωτογραφίες από κειμήλια που ετοιμάζονταν να πουλήσουν. Όπως ανέφερε μάλιστα το STAR, μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί βίντεο με ερωτικές περιπτύξεις.

Οι αστυνομικοί μάλιστα ερευνούν αν οι κατηγορούμενοι έχουν διαγράψει αρχεία, τα οποία μπορούν να ανακτηθούν. Ο ηγούμενος, στις συζητήσεις που είχε με τους αστυνομικούς – αγοραστές, και όχι μόνο, φέρεται να λέει ότι είχε στην κατοχή του και άλλα αντικείμενα προς πώληση. Κάποια θαμμένα, κάποια κρυμμένα, αλλά οι Αρχές θεωρούν ότι ήταν στο πλαίσιο της προσπάθειας που έκανε να προσελκύσει πελάτες προκειμένου να τους πάρει χρήματα.

Ένας 66χρονος με τα αρχικά Κ.Α. έβρισκε επίσης πελάτες, ενώ έκανε και ο ίδιος παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές. Η σύζυγός του με τα αρχικά Α.Α. εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια ενεχυροδανειστηρίου στην περιοχή του Αιγάλεω. Συνήθως, τα μέλη αυτών των εγκληματικών οργανώσεων κινούνται σε έναν πολύ κλειστό κύκλο επαφών, όμως οι αστυνομικοί λόγω των γνώσεων που διαθέτουν λόγω της υπηρεσίας τους κατάφεραν πολύ εύκολα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των μελών. Ο ηγούμενος της μονής ετοιμάζει την απολογία του για την προσεχή Πέμπτη, αλλά στις επαφές που είχε κάνει με τους υποψήφιους αγοραστές είχε και το σχετικό τιμοκατάλογο.

Ο τιμοκατάλογος του ηγούμενου της Μονής

Συγκεκριμένα, 20.000 ευρώ για κάθε εικόνα και 50.000 ευρώ για το Ιερό Ευαγγέλιο ήταν η «ταρίφα» που κατηγορείται ότι είχε βάλει ο ηγούμενος. Δεξί του χέρι φέρεται να ήταν και ο μοναχός που στο ραντεβού με τους αστυνομικούς εμφανίστηκε να κρατά, ένα θρησκευτικό βιβλίο, ένα ευαγγέλιο και επτά θρησκευτικές εικόνες. Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ο 69χρονος με τα αρχικά Α.Π. Ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο Τζάκσον.

Έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παράβαση νόμου περί αρχαιοτήτων, φέρεται να είχε τον ρόλο του εκτιμητή, ενώ έδινε το πράσινο φως για την αγορά και το ποσό που θα δινόταν για την απόκτηση ενός αντικειμένου. Από την επαφή των αστυνομικών με τα μέλη του κυκλώματος προκύπτουν στοιχεία ότι έχουν προσπαθήσει και στο παρελθόν να πουλήσουν αντικείμενα, όπως επίσης ότι έχουν απευθυνθεί και σε άλλους αγοραστές όπως και σε άλλες αγορές. Όσο για τον βοσκό που συνελήφθη, φέρεται να επέδειξε στους αστυνομικούς αρχαία νομίσματα, αλλά όταν κατάλαβε την ιδιότητά τους επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο με το αυτοκίνητό του.

