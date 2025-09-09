Καλάβρυτα: Ο «Τζάκσον από τη Νεμέα», ο «πωλητής» ηγούμενος και ο «Θανάσης» που κάρφωσε το κύκλωμα

Μετά τη σύλληψη του ηγούμενου του Μέγα Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, χειροπέδες περασε η ΕΛ.ΑΣ σε τέσσερα ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων σε έναν άνδρα που πουλούσε αρχαία νομίσματα, ένα ζευγάρι και τον μεσάζοντα της υπόθεσης.

Ο «Τζάκσον από τη Νεμέα», ο «Ενεχυροδανειστής» και ο «Φούρναρης»

Ο «Τζάκσον» από τη Νεμέα φέρεται ως 69χρονος «αρχηγός» του κυκλώματος. Ο ίδιος παρουσιαζόταν ως ειδικός εκτιμητής από την Κύπρο και ως ταμίας Γερμανού υποψήφιου αγοραστή.

Ο ενεχυροδανειστής και η σύζυγος του δραστηριοποιούνταν στο Αιγάλεω και αναλάμβαναν να βρουν άτομα με αρχαία αντικείμενα.

Ο «Φούρναρης» ήταν το πρόσωπο που ενδιαφερόταν για τον εντοπισμό αρχαίων αντικειμένων.



Ο «Θανάσης»

Όλοι αυτοί οι θησαυροί θα είχαν πάει σε ιερόσυλους αρχαιοκάπηλους αν ένα τηλεφώνημα δεν κάρφωνε τα πάντα. Το τηλεφώνημα το έκανε κάποιος που συστήθηκε ως «Θανάσης».

29/7/2025: «Ξέρω 4 άτομα που θέλουν να πουλήσουν αρχαία, υπάρχει ένας Γερμανός που θέλει να τις αγοράσει».

5/8/2025 : «Σημειώστε ένα όνομα και το κινητό του τηλέφωνο, έχει ενεχυροδανειστήριο στο Αιγάλεω, ο άλλος λέγεται “…” και έχει επιχείρηση στα Καλάβρυτα, ο αδελφός του είναι μοναχός στα Καλάβρυτα».

Την ίδια ώρα, βασικό μέλημα των Αρχών είναι να ταυτοποιηθούν μια σειρά από ευρήματα που δεν ανήκουν στην μονή. Τουλάχιστον μία εικόνα είχε δηλωθεί ως κλαπείσα από τη Σπάρτη.

Η «ιερή ταρίφα»

Η αρχή έγινε μέσα Αυγούστου, με τον κτηνοτρόφο που ήθελε να πουλήσει τα αρχαία νομίσματα για τα οποία είχε μεσολαβήσει ο ενεχυροδανειστής.

Μια γυναίκα έπαιξε τον ρόλο του ανθρώπου που θα δώσει λεφτά για αρχαία και τότε ξεκινούν οι επαφές της αστυνομίας με το κύκλωμα και τα ραντεβού σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου, των Καλαβρύτων και της Λακωνίας.

Σύμφωνα με τις αρχές έγινε και συνάντηση στην Μονή όπου δειγματίστηκαν βυζαντινές εικόνες, δύο Ιερά Ευαγγέλια και δύο θρησκευτικά βιβλία της Ιεράς Μονής, τα οποία ήθελαν να πουλήσουν.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης στην Μονή που επιδείχτηκαν μια σειρά από αντικείμενα ο ηγούμενος φέρεται να ανέφερε: «Αν πάει καλά αυτή η δουλειά, θα πουλήσουμε και τους τοίχους».

Η σύλληψη των ρασοφόρων

Είχε φτάσει η 6η Σεπτεμβρίου. Σημείο συνάντησης ένας υπαίθριος χώρος πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στους Αγίους Θεοδώρους σημείο, που άλλαξε λίγη ώρα νωρίτερα και μεταφέρθηκε στην Τρίπολη. Τότε, ο ιερομόναχος υποστήριξε ότι λόγω της απόστασης δεν μπορούσε να πάει στην Τρίπολη, και ζήτησε από τον μυστικό αστυνομικό να πάει εκείνος στην Ιερά Μονή Μεγάλου.

Στην συνάντηση ο κτηνοτρόφος προσπάθησε να διαφύγει, πάνω του είχε 262 αρχαία νομίσματα, βέργες ραβδοσκοπίας και έναν αυτοσχέδιο ραβδοσκόπο.

Στις 14.30 οι μοναχοί βγήκαν από το Μεγάλο Σπήλαιο με τα δύο Ευαγγέλια, 11 θρησκευτικές εικόνες, ένα θρησκευτικό βιβλίο, ζητώντας τα χρήματα για να τα παραδώσουν.

Ακολούθησε η σύλληψη τους, με τους μοναχούς σύμφωνα με πληροφορίες να λένε αρχικά πως τα προς πώληση αντικείμενα ήταν από προσωπική τους συλλογή και όχι της Μονής.

Ο αδελφός του συλληφθέντα ηγουμένου: «Ήταν αγαπητός και του χαρίζανε οι δεσποτάδες»

Μιλώντας στο Live News o αδελφός του ηγούμενου ανέφερε πως «στο δωμάτιό του, στο κελί του μπορεί να είχε κάποια εικόνα όπως έχω κι εγώ στο σπίτι μου».

«Κατά καιρούς του έχουν χαρίσει οι δεσποτάδες από τις Σέρρες, από το Κάϊρο, έχει κάνει πολλά ταξίδια σε μοναστήρια. Επειδή ήταν αγαπητός του χαρίζανε», πρόσθεσε ο αδελφός του.

Αποκαλύπτεται πως ο ηγούμενος είχε στην κατοχή του ένα πολύτιμο άγαλμα, το οποίο θα ξεπουλούσε στο ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συζήτηση που είχε ο ηγούμενος με τους δύο αστυνομικούς, που υποδύονταν τους μεσάζοντες, τους αποκάλυψε πως είχε την κατοχή του μπρούτζινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, ύψους 1,80 μέτρων, το οποίο ήταν πρόθυμος να το πουλήσει.

Όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν να δουν το άγαλμα, ο ηγούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν είναι δυνατόν, διότι είναι θαμμένο σε χωράφι κι όταν βρεθεί ο κατάλληλος αγοραστής, τότε θα ξεκινήσει τις διαδικασίες ώστε να το δει.

Βάσει αυτών των πληροφοριών οι Αρχές οργώνουν τα χωράφια γύρω από τη μονή, ώστε να εντοπίσουν το άγαλμα.

