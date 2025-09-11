Ηγούμενος Μονής Μεγάλου Σπηλαίου: Έσπρωξε βίαια το μικρόφωνο δημοσιογράφου

Κάμερα δημοσιογράφου έσπρωξε ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα που κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας.

Στον ανακριτή οδηγήθηκε για να απολογηθεί ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, ο οποίος κατηγορείται για αρχαιοκαπηλία.

Κατά την είσοδο του στο κτήριο, ο ηγούμενος, όπως μπορείτε να δείτε από το βίντεο του ΣΚΑΪ, έσπρωξε βίαια με το χέρι του μικρόφωνο δημοσιογράφου, που επιχείρησε να του πάρει δήλωση.

Στον ανακριτή Κορίνθου οι κατηγορούμενοι του κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας της μονής Καλαβρύτων. Πέμπτη 11 Σεπτεβρίου 2025 Eurokinissi

Ανάμεσα στα κειμήλια που προσπάθησε να πουλήσει ο ηγούμενος ήταν δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761, 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και αρκετά αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Ο κατηγορούμενος ηγούμενος, πάντως, υποστήριξε στον εισαγγελέα ότι είναι αντικείμενα που κατείχε από τη γιαγιά του.