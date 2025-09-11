Ηγούμενος Μονής Μεγάλου Σπηλαίου: Έσπρωξε βίαια το μικρόφωνο δημοσιογράφου
Ο ηγούμενος κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στον ανακριτή οδηγήθηκε για να απολογηθεί ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, ο οποίος κατηγορείται για αρχαιοκαπηλία.
Κατά την είσοδο του στο κτήριο, ο ηγούμενος, όπως μπορείτε να δείτε από το βίντεο του ΣΚΑΪ, έσπρωξε βίαια με το χέρι του μικρόφωνο δημοσιογράφου, που επιχείρησε να του πάρει δήλωση.
Ανάμεσα στα κειμήλια που προσπάθησε να πουλήσει ο ηγούμενος ήταν δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761, 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και αρκετά αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων.
Ο κατηγορούμενος ηγούμενος, πάντως, υποστήριξε στον εισαγγελέα ότι είναι αντικείμενα που κατείχε από τη γιαγιά του.
Σχόλια
Trending
Φωτιά στο Μαρκόπουλο
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στο Άλσος Αχαΐας - Ήχησε το 112
14:32 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ δεν παράγει λευκό τυρί
13:57 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Ελλάδα το ήθελε, η κυβέρνηση το έκανε πραγματικότητα
12:42 ∙ WHAT THE FACT