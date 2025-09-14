Μονή Σινά: Νέος Αρχιεπίσκοπος ο Συμεών Παπαδοπουλος

Ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη νέος Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος της Ιεράς Μονής Σινά, σε μια διαδικασία που σηματοδοτεί στροφή προς την ενότητα και την ομοψυχία. Στην ψηφοφορία των μελών της Σιναϊτικής Αδελφότητας συγκέντρωσε 19 ψήφους σε σύνολο 20, με τον ίδιο να τηρεί το παλαιό έθος και να ψηφίζει λευκό.

Η εκλογή του χαρακτηρίζεται από την καθολική αποδοχή που συνάντησε η υποψηφιότητά του, καθώς οι δύο πλευρές της Αδελφότητας συντάχθηκαν τελικά γύρω από το πρόσωπό του, χωρίς καμία αμφισβήτηση της διαδικασίας. Η ενωτική αυτή επιλογή θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση ενός νέου κλίματος συνεργασίας και σύμπνοιας στη Μονή, ύστερα από μια περίοδο εντάσεων και αντιπαραθέσεων.

Η ευρεία πλειοψηφία που εξασφάλισε ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος προσδίδει σταθερότητα στο εκκλησιαστικό σώμα της Σιναϊτικής Αδελφότητας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η ιστορική Μονή να συνεχίσει την πορεία της με συνοχή, ηρεμία και κοινό όραμα. Πρόκειται για μια εκλογή που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβητήσεων, αλλά αντίθετα ενισχύει την προοπτική της συνεννόησης και της πνευματικής αναγέννησης στο Σινά.

Διαβάστε επίσης