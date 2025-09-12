Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Τι γίνεται έπειτα από την παραίτηση Δαμιανού και με το περιουσιακό

Διπλωματικές πηγές ανέλυσαν στο Newsbomb όλα τα νέα δεδομένα 

Μάνος Χατζηγιάννης

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Τι γίνεται έπειτα από την παραίτηση Δαμιανού και με το περιουσιακό

Την Κυριακή σύμφωνα με πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία για τη διάδοχη κατάσταση στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά 

5'
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά μετά και την επίσημη πλέον παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

«Φοβάμαι για το μέλλον της μονής», σημειώνει στην επιστολή παραίτησης ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός και όντως όλα μοιάζουν να κρέμονται σε μια κλωστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η εκλογική διαδικασία από την οποία θα προκύψει η διάδοχη κατάσταση στο ιστορικό μοναστήρι θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή.

Όσον αφορά στα δύο «στρατόπεδα», τα οποία δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα, διαφαίνονται προθέσεις να πέσουν οι τόνοι. Από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού ήρθησαν τα επιτίμια και η διαγραφή των «πραξικοπηματιών» και από την πλευρά των αντιφρονούντων ξεκίνησαν οι διαδικασίες να άρουν τις μηνύσεις.

«Κάνουμε βήματα για μια ενότητα», είπαν αρμόδιες διπλωματικές πηγές στο Newsbomb, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το κακό έχει ήδη γίνει. Σε ερώτηση του Newsbomb σχετικά με την δικαστική απόφαση της αιγυπτιακής δικαιοσύνης και το μέλλον της περιουσίας της Μονής, οι ίδιες πηγές εμφανίστηκαν απαισιόδοξες.

«Η απόφαση εκδόθηκε και είναι μέρος του νομικού συστήματος. Οι προσπάθειες τινάχτηκαν στον αέρα από την διαμάχη. Αν δεν επανέλθει η ενότητα δεν θα γίνει τίποτα. Τη δεύτερη φορά είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, αλλά μετά από όσα έγιναν οι Αιγύπτιοι είπαν ‘τώρα με ποιον μιλάμε’;», ανέφεραν αρμόδιες διπλωματικές πηγές στο Newsbomb.

«Το μείζον είναι να μην κάνουμε αυτό που οι Έλληνες κάνουμε καλύτερα από όλα. Έναν ακόμη εμφύλιο. Σε αυτό θα κριθεί το μέλλον της Μονής», κατέληξαν.

Παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός υπέβαλε κι επίσημα την παραίτησή του από το αξίωμα του ηγουμένου της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

«Παρά τη θέληση και τα όνειρά μου ανέλαβα τη Μονή μας με γνώση ότι, ως ελάχιστος, υπολείπομαι πολύ του υλικού και πνευματικού της εκτοπίσματος και της ιστορίας της. Έπραξα ό,τι μπορούσα για την παγκόσμια ανάδειξή της σε συνδυασμό με ένα τεράστιο ανακαινιστικό έργο εντός της. Με πλήρη συναίσθηση του τερματισμού της 52χρονης θητείας μου στο πηδάλιο της Μονής μας υποβάλλω ταπεινά την παραίτησή μου από Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος Σινά», έγραψε σε επιστολή.

Ολόκληρη η επιστολή παραίτησης:

ΜΕΤΟΧΙΟΝ
ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΙΝΑ Αθήναι, 12/09/2025
ΑΘΗΝΑΙ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΝΑ-ΦΑΡΑΝ ΚΑΙ ΡΑΪΘΩ
κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Νοερά στέκομαι γονατιστός και δακρυσμένος μπροστά στην ιερή λάρνακα με τα πάντιμα λείψανα της μάνας και τροφού μου Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της Πανσόφου και Πολιούχου Σινά.

Αναλογίζομαι τη στιγμή της μοναχικής μου κουράς, πριν 64 χρόνια, που ανυπόδητο στην Αγία Βάτο με υιοθετούσε, γινόμουν κι εγώ παιδί Της. Από τότε περάσαμε πολλές φουρτούνες και μπόρες, αντιμετωπίσαμε πολλούς κινδύνους, σαν κι αυτούς που συνέχεια απειλούσαν το Μοναστήρι μας στην πολυαιώνια διαδρομή του. Όμως γευτήκαμε και επισκέψεις χάριτος όπως τις ευλογημένες παρουσίες των νεωτέρων Αγίων Παϊσίου, Πορφυρίου και Ευμενίου.

Μπορώ να καυχηθώ εν Χριστώ ότι συνήθως μόνον αγάπη, στοργή και προστασία απολάμβαναν οι ζώντες και κεκοιμημένοι Σιναΐτες μοναχοί από εμένα. Τα λάθη μου πολλά, αλλά πάντα πρώτο το συμφέρον της Μονής μας. Με σταθερότητα και επιμονή κράτησα εκτός των τειχών της Μονής μας όσους την επιβουλεύονταν και την επιβουλεύονται. Δεν κρύβω ότι φοβάμαι για το μέλλον της.

Παρά την θέληση και τα όνειρά μου ανέλαβα την Μονή μας με γνώση ότι, ως ελάχιστος, υπολείπομαι πολύ του υλικού και πνευματικού της εκτοπίσματος και της ιστορίας της. Έπραξα ό,τι μπορούσα για την παγκόσμια ανάδειξή της σε συνδυασμό με ένα τεράστιο ανακαινιστικό έργο εντός της. Με πλήρη συναίσθηση του τερματισμού της 52χρονης θητείας μου στο πηδάλιο της Μονής μας υποβάλλω ταπεινά την παραίτησή μου από Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος Σινά.

Εύχομαι η Κυρία Θεοτόκος, η Ακατάφλεκτος Βάτος, να φωτίσει τους Σιναΐτες Πατέρες, να επιλέξουν τον καλύτερο και ικανότερο σε διαδοχή μου. Θα χρειαστεί την ενότητα και την στήριξη όλων μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες και εμμονές, όπως αυτές που δυστυχώς ζήσαμε τελευταία, με μόνο μέλημα το καλό της Μονής μας.

Το μέγιστο πρόβλημα της δικαστικής δήμευσης και κατάσχεσης της περιουσίας της Μονής μας, που μόλις ξεκινά, απειλεί την υπόσταση και την ιστορική της συνέχεια. Παράλληλα η Μονή μας παραμένει νομικά ανύπαρκτη στην Αίγυπτο. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος χρειάζεται να αναγνωρισθεί και να του δοθεί αιγυπτιακή υπηκοότητα. Οι μοναχοί αντί της ετήσιας να λαμβάνουν μακροχρόνια άδεια παραμονής. Τα σεβάσματα και κειμήλιά μας, η Βιβλιοθήκη μας να παραμείνουν στη διαχείριση της Μονής μας ως ιδιωτικής συλλογής. Όμοια δεν λείπουν και μείζονες ενδοορθόδοξες δεινές απειλές, κατά της αυτονομίας και της κανονικής υπόστασης της Μονής μας.

Σταθεροί αρωγοί μας σε όλα αυτά το Ελληνικό κράτος, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδος.

Αυτονόητο είναι ότι εάν ο νέος Αρχιεπίσκοπος θελήσει και καλέσει σε ενότητα, που είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος, θα βρίσκομαι στο πλευρό του με την εμπειρία, την αγάπη και την στήριξή μου.

Αν κάποιους αδίκησα ζητώ συγγνώμη και όλους όσους παρά τα γηρατειά μου και τις ευεργεσίες μου με εξουθένωσαν τους συγχωρώ σε όσα είχαν δίκιο. Για τα υπόλοιπα περιμένω να μιλήσει ο ουρανός! Κυρίως ζητώ ταπεινά συγγνώμη από τον πιστό ορθόδοξο κλήρο και λαό για τον δεινό σκανδαλισμό του.

Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μετά πάντων ημών.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά-Φαράν και Ραϊθώ
Δαμιανός.

