Μονή Σινά: Σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις για την εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου

Η κρίση στη Μονή Σινά, παρόλο που φάνηκε να βαίνει προς εκτόνωση μετά την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, αποκαλύπτει σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις που υπονομεύουν την κανονική τάξη και απειλούν την ιστορική αυτονομία της Μονής. Η διαδικασία εκλογής νέου Αρχιεπισκόπου, που παρουσιάζεται ως τυπική συνέχεια, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εξελίσσεται σε έναν μηχανισμό αποκλεισμού των υποστηρικτών του Δαμιανού και σε προειλημμένη επιλογή νέου Αρχιεπισκόπου από περιορισμένο εκλεκτορικό σώμα.

Μέχρι νεωτέρας, εντός του Σινά βρίσκονται οι μοναχοί που στο παρελθόν είχαν στραφεί κατά του Δαμιανού, προκαλώντας την κρίση που συγκλόνισε την αδελφότητα. Μετά την παραίτησή του, αυτοί οι «στασιαστές» ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο της Μονής, καθορίζοντας ποιος μετέχει στη διοίκηση και ποιος αποκλείεται. Οι μοναχοί που είχαν ταχθεί στο πλευρό του Δαμιανού παραμένουν αποκλεισμένοι στην Αθήνα, αδυνατώντας να επιστρέψουν.

Ο Δαμιανός, σε μια ύστατη προσπάθεια συμφιλίωσης, ήρε τα επιτίμια που βάρυναν τους στασιαστές, δίνοντας σήμα ενότητας και αποκατάστασης της κανονικότητας. Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν βρήκε ανταπόκριση. Οι αντίπαλοί του κράτησαν ανοιχτές τις μηνύσεις που είχαν καταθέσει στα αιγυπτιακά δικαστήρια, με αποτέλεσμα όσοι μοναχοί τον συνόδευσαν στην Αθήνα να παραμένουν εκτός Σινά, υπό τον κίνδυνο αυτόφωρης σύλληψης σε περίπτωση επιστροφής.

Ένα «αλλοιωμένο» εκλεκτορικό σώμα

Η εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου Σινά θα διεξαχθεί με εκλεκτορικό σώμα που έχει ουσιαστικά αλλοιωθεί καθώς οι μοναχοί που βρίσκονται στο Σινά –οι πρώην στασιαστές– θα συμμετάσχουν απρόσκοπτα στην εκλογική διαδικασία, περιμένοντας ελάχιστους ακόμα να γυρίσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ όσοι βρίσκονται στην Αθήνα δεν θα έχουν δικαίωμα λόγου ούτε ψήφου. Εκκλησιαστικοί κύκλοι σημειώνουν ότι πρόκειται για κατάφωρη στρέβλωση της κανονικής τάξης, καθώς η αδελφότητα εμφανίζεται «ενωμένη» ενώ στην πράξη είναι διαιρεμένη. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το αποτέλεσμα της εκλογής θα είναι ελεγχόμενο. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος θα προκύψει όχι από μια ελεύθερη και αυθεντική βούληση της αδελφότητας, αλλά από μια σύνθεση που έχει προκύψει μέσα από πιέσεις, αποκλεισμούς και νομικά τεχνάσματα.

Η σκιά των Ιεροσολύμων

Στο παρασκήνιο, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων παρακολουθεί και ενισχύει τις εξελίξεις. Η ρητορική του για «κανονική υπαγωγή» του Σινά στον δικό του θρόνο, σε συνδυασμό με τη σιωπή του απέναντι στις διώξεις κατά των μοναχών, δημιουργεί την εικόνα μιας μεθοδευμένης εισπήδησης.

Για εκκλησιαστικούς παρατηρητές, οι κινήσεις αυτές δεν είναι μεμονωμένες και εντάσσονται σε μια σταθερή στρατηγική των Ιεροσολύμων να διευρύνουν τη δικαιοδοσία τους και να ελέγξουν έναν θεσμό που από αιώνες είναι αυτόνομος και κατοχυρωμένος κανονικά.

Η ρωσική διάσταση

Παράλληλα, η Ρωσική Εκκλησία εμφανίζεται να αξιοποιεί το χάος. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε κατηγορήσει ευθέως τη Μόσχα ότι εργαλειοποιεί την κρίση, διοχετεύοντας επιρροή μέσω οργανώσεων και δικτύων που τροφοδοτούν διχόνοιες. Η τωρινή αδυναμία της αδελφότητας να λειτουργήσει ενωμένα, και ο αποκλεισμός μερίδας μοναχών, δίνει έδαφος σε τέτοιες παρεμβάσεις.

Η σιωπή των Ιεροσολύμων απέναντι σε αυτή τη ρωσική στρατηγική ερμηνεύεται από εκκλησιαστικούς κύκλους ως ανεπίτρεπτη ανοχή, που θέτει σε κίνδυνο την πανορθόδοξη ενότητα.