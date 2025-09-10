Τζέφρι Έπσταϊν: Έξι πράγματα που μάθαμε από το βιβλίο γενεθλίων του

Το βιβλίο με τις ευχές γενεθλίων προς τον Τζέφρι Έπσταϊν, που δόθηκε στην δημοσιότητα από Αμερικανούς βουλευτές, ρίχνει περισσότερο φως στο σκοτεινό παρελθόν του καταδικασμένου παιδόφιλου και τις επαφές του με την παγκόσμια ελίτ.

Επιβεβαιώνει, επίσης μια αναφορά του Wall Street Journal νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι σχετικά με μια συλλογή μηνυμάτων, επίμαχων σχεδίων και φωτογραφιών, τα οποία περιελάμβαναν μια υποτιθέμενη επιστολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η επιστολή είναι πλαστή και ότι η υπογραφή στο κάτω μέρος δεν είναι δική του. Επίσης, μήνυσε τους δημοσιογράφους, τον εκδότη και τα στελέχη της εφημερίδας, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της News Corp, Rupert Murdoch, ζητώντας αποζημίωση 10 δισ. δολαρίων (περίπου 8.5 δισ. ευρώ) μετά τη δημοσίευση του άρθρου.

Ωστόσο, πέρα από την υποτιθέμενη επιστολή του Τραμπ, τα έγγραφα - τα οποία περιλαμβάνουν τη διαθήκη του Επστάιν, καταχωρήσεις από το βιβλίο διευθύνσεών του και το πιστοποιητικό περί μη διώξεως που έλαβε το 2007 από την Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα - έχουν εγείρει περισσότερα ερωτήματα σχετικά με την επιρροή του Έπσταϊν και το πόσο γνωστή ήταν η συμπεριφορά του στους συνεργάτες του.

Ακολουθούν έξι βασικά πράγματα που μάθαμε από την δημοσιοποίηση των εγγράφων.

1. Η εμμονή του Έπσταϊν με τις νεαρές κοπέλες

Το «βιβλίο γενεθλίων», το οποίο αποτελείται από 238 σελίδες γεμάτες με ευχές, επίμαχα μηνύματα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σεξουαλικά άσεμνες φωτογραφίες, σκιαγραφεί την έντονα σεξουαλική ζωή του Έπσταϊν και τις άσεμνες συναντήσεις του με νεαρές κοπέλες.

Περίπου 50 φίλοι και συνεργάτες του Έπσταϊν έχουν συνεισφέρει στην δημιουργία του συγκεκριμένου «βιβλίου γενεθλίων», στο οποίο περιλαμβάνονται γυμνές φωτογραφίες και πολλαπλές αναφορές σε σεξουαλικές επαφές, καθώς και σε μέρη του γυναικείου σώματος.

Σε μια από τις σελίδες, υπάρχει ένα σκίτσο που φαίνεται να δείχνει τον Έπσταϊν να δίνει μπαλόνια σε νεαρά κορίτσια το 1983, ενώ σε μία άλλη υπάρχει ένα σχέδιο τριών γυναικών με μαγιό που του κάνουν μασάζ σε μια ξαπλώστρα το 2003.

«Τι υπέροχη χώρα!» γράφει η λεζάντα κάτω από το σχέδιο.

Ένας από τους φίλους του Έπσταϊν, ο οποίος συμμετείχε στην δημιουργία του βιβλίου, έγραψε σε μια σελίδα ότι «δυσκολεύτηκε πολύ για το τι να γράψει» σε μια σημείωση που περιλαμβάνει εικόνες με άσεμνες σκηνές με λιοντάρια και ζέβρες. Οι εικόνες, έγραψε ο συγγραφέας, «φαίνονταν πιο κατάλληλες από οτιδήποτε θα μπορούσα να εκφράσω με λόγια».

2. Ο Τραμπ αναφέρεται ξανά στο «βιβλίο γενεθλίων»

Εκτός από το φερόμενο μήνυμα γενεθλίων με την υποτιθέμενη υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ, εμφανίστηκε μια δεύτερη, μέχρι τώρα άγνωστη σελίδα, που δείχνει τον Επστάιν και τον Τζόελ Πάσκοου, μέλος του κλαμπ Μαρ-Α-Λάγκο του Τραμπ στη Φλόριντα, να κρατούν μια τεράστια επιταγή ύψους 22.500 δολαρίων.

Η επιταγή μοιάζει με πληρωμή από τον Τραμπ στον Επστάιν για μια γυναίκα.

«Ο Τζέφρι δείχνει από νωρίς ταλέντο με τα χρήματα + τις γυναίκες! Πουλάει την [όνομα διαγραμμένο] στον Ντόναλντ Τραμπ για 22.500 δολάρια», γράφει η σημείωση κάτω από την φωτογραφία.

Η επιταγή μοιάζει με πληρωμή από τον Τραμπ στον Επστάιν για μια γυναίκα US House Oversight Committee

Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ γνώριζε για την ύπαρξη της φωτογραφίας ή της σημείωσης, αλλά η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι «φυσικά και δεν βρίσκεται» η υπογραφή του προέδρου στην επιταγή.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε επίσης ότι ο Τραμπ σχεδίασε και υπέγραψε την επιστολή γενεθλίων, η οποία εμφανίζεται μέσα σε ένα σχέδιο που μοιάζει με γυναικείο σώμα.

Oι ευχές του Τραμπ στον Έπσταϊν στο επίμαχο «βιβλίο γενεθλίων»

3. Η σχέση του Έπσταϊν με την Γκιλέϊν Μάξγουελ

Εδώ και καιρό υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πότε και πώς γνωρίστηκαν η Γκίλεϊν Μάξγουελ και ο Τζέφρι Έπσταϊν. Στην πραγματικότητα, ήταν ένα από τα πρώτα ερωτήματα που έθεσε ο Τοντ Μπλάνς, αναπληρωτής εισαγγελέας των ΗΠΑ, στη Μάξγουελ κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξής της στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Μάξγουελ, η οποία είχε προηγουμένως κατηγορηθεί για ψευδορκία επειδή είπε ψέματα στους ανακριτές και έχει καταδικαστεί για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση, είπε στον Μπλανς ότι γνώρισε τον Έπσταϊν το 1991 και ότι ούτε εκείνη ούτε η οικογένειά της είχαν ακούσει ποτέ για αυτόν πριν από αυτό.

Είπε ότι μια φίλη της της είπε: «Έχω έναν άντρα να σου γνωρίσω και ότι αυτός έψαχνε για σύντροφο». Ωστόσο, από το βιβλίο γενεθλίων φαίνεται ότι οι δύο τους μπορεί να είχαν γνωριστεί νωρίτερα, όταν εκείνη ήταν ακόμα έφηβη.

Η Ghislaine Maxwell και ο Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε μια επιστολή, γραμμένη από τον Έλιοτ Γουόκ, ο Έπσταϊν περιγράφεται ως «αστέρι των πωλήσεων» το 1970, όταν ο Γουόκ διαχειριζόταν έναν λογαριασμό για τον πατέρα της Μάξγουελ, Ρόμπερτ.

Η επιστολή γράφει: «Ήταν τότε που ανακάλυψες για πρώτη φορά την έφηβη κόρη του Μάξγουελ;». Στη συνέχεια, σε μια άλλη αξιοσημείωτη επιστολή από τον φίλο του Έπσταϊν, Τζόνι Κάφκα, αναφέρεται ένα ταξίδι στην Ευρώπη μετά την αποφοίτησή τους από το κολέγιο που τους άνοιξε τα μάτια «σε έναν άλλο κόσμο». Ο ίδιος έγραψε ότι ο Έπσταϊν πέρασε το επόμενο καλοκαίρι στο Λονδίνο και επέστρεψε με «μια όμορφη Βρετανίδα», το όνομα της οποίας έχει διαγραφεί, αλλά θα μπορούσε να αναφέρεται στη Μάξγουελ.

Παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της σχέσης του Έπσταϊν και της Μάξγουελ, και τα τελευταία έγγραφα προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο αμφιβολίας στην ιστορία της Μάξγουελ.

4. Πώς ο Έπσταϊν απέκτησε την περιουσία του

Το «βιβλίο γενεθλίων» είναι ένας χρήσιμος οδηγός για τα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή του Έπσταϊν. Το βιβλίο ξεκινά με αφιερώσεις, φωτογραφίες και σημειώσεις από την οικογένεια και τους φίλους του στο Μπρούκλιν.

Σε όλο το βιβλίο υπάρχουν στοιχεία για τα πρώτα βήματα του Έπσταϊν στο Coney Island, όπου φαινόταν να ήταν ιδιαίτερα καλός στα μαθηματικά, το πιάνο και το ακορντεόν.

Ωστόσο, υπάρχει ένα «κενό» στην ιστορία του Έπσταϊν που είναι εμφανές και σε αυτό το βιβλίο. Η αυξανόμενη περιουσία του αναφέρεται επανειλημμένα, ενώ σημειώνεται ότι συνεχώς «συλλέγει σπίτια» ή και πώς κατάφερε «να συμβεί τόσο γρήγορα».

Δύο από τους γνωστούς οικονομικούς πελάτες του, ο διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας καταστημάτων The Limited, Λες Γουέξνερ, και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apollo Global Management, Λέον Μπλακ έγραψαν επίσης πράγματα στο βιβλίο.

Ο Γουέξνερ, σε μια σελίδα, σχεδίασε το στήθος μιας γυναίκας, αλλά ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν ότι γνώριζε κάτι για τα εγκλήματα του Έπσταϊν πριν ξεκινήσει ομοσπονδιακή έρευνα εναντίον του.

Έχει δηλώσει ότι «έκοψε όλους τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν αφού έμαθε ότι είχε καταχραστεί τεράστια χρηματικά ποσά από αυτόν και την οικογένειά του».

Ο Μπλακ, από την άλλη πλευρά, στην δική του σημείωση αναφέρεται στα «σχέδια και τις στρατηγικές του Έπσταϊν, μια μοναδική φορολογική στρατηγική». Έχει παραδεχτεί ότι πλήρωσε τον Έπσταϊν για συμβουλές σχετικά με θέματα εμπιστοσύνης, σχεδιασμού κληρονομιάς και φορολογίας.

Ωστόσο, καμία από τις επιστολές δεν ρίχνει φως στην πηγή του πλούτου του Έπσταϊν ή στο πώς έγινε τόσο στενός φίλος με ισχυρές προσωπικότητες και επιφανείς επιχειρηματίες.

5. Το βιβλίο με τις επαφές του

Το βιβλίο ρίχνει φως στις φιλίες του αποθανόντος παιδεραστή με υψηλού προφίλ προσωπικότητες του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και της βιομηχανίας του θεάματος.

Οι διάφορες σημειώσεις χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως «φίλοι», «επιχειρήσεις», «επιστήμη» και «Μπρούκλιν». Αυτά τα άτομα δεν κατηγορούνται ούτε είναι ύποπτα για οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με την υπόθεση του Έπσταϊν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Λόρδος Μάντελσον, ο δισεκατομμυριούχος ιδιωτικών κεφαλαίων, Λεόν Μπλακ και ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ και του Επστάιν, Άλαν Ντέρσοβιτς, είναι μεταξύ εκείνων που φαίνεται να έχουν γράψει συγχαρητήρια σημειώματα στο βιβλίο.

O Τζέφρι Έπσταΐν με τον Μπιλ Κλίντον

Το γραφείο του Κλίντον δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του BBC για σχόλιο, ενώ ένας επίσημος εκπρόσωπος του Λόρδου Μάντελσον δήλωσε στο BBC ότι «έχει από καιρό ξεκαθαρίσει ότι λυπάται πολύ που γνώρισε τον Επστάιν».

Ο Ντέρσοβιτς δήλωσε ότι δεν θυμάται να έγραψε την επιστολή και ότι, εκείνη την εποχή, δεν είχε καμία γνώση των εγκλημάτων του Έπσταϊν. Αργότερα, τον εκπροσώπησε στη Φλόριντα – μια υπόθεση που οδήγησε τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να προσφέρουν στον Έπσταϊν ένα -τότε μυστικό- πιστοποιητικό περί μη διώξεως, αν ομολογούσε την ενοχή του για κατηγορίες υποκίνησης πορνείας.

Οι δικηγόροι της περιουσίας του Έπσταϊν παρέδωσαν επίσης αντίγραφα του βιβλίου διευθύνσεών του, το οποίο περιείχε στοιχεία επικοινωνίας από το 1990 έως το 2019 για μια σειρά από διασημότητες, μέλη βασιλικών οικογενειών, σχεδιαστές μόδας, επιχειρηματίες, κοινωνικούς παράγοντες και πολιτικούς.

6. Ο ρόλος των βοηθών του

Καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης της Μάξγουελ, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι τα εγκλήματα του Έπσταϊν δεν θα ήταν δυνατά χωρίς τη βοήθειά της.

Ωστόσο, το «βιβλίο γενεθλίων» προσφέρει μια εικόνα για το πώς οι φίλες, οι βοηθοί και άλλοι υπάλληλοι του Έπσταϊν διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης - και μπορεί να ήταν επίσης θύματα.

Μια άγνωστη γυναίκα έγραψε ότι «πριν από τον Τζέφρι» ήταν μια 22χρονη διαζευγμένη εργαζόμενη εστιατορίου, αλλά «μετά τον Τζέφρι» ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, γνώρισε διασημότητες όπως «τον πρίγκιπα Άντριου, τον πρόεδρο Κλίντον, τον σουλτάνο του Μπρουνέι και τον Ντόναλντ Τραμπ», μεταξύ άλλων.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε δει τα ιδιωτικά διαμερίσματα του Μπάκιγχαμ Παλάς και «κάθισε στον θρόνο της Βασίλισσας της Αγγλίας». Η σημείωση, η οποία ήταν δακτυλογραφημένη και όχι χειρόγραφη, καταχωρήθηκε στην κατηγορία «Βοηθοί».

