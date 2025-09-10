Τζέφρι Έπσταϊν: Έξι πράγματα που μάθαμε από το βιβλίο γενεθλίων του

Ακολουθούν έξι βασικά πράγματα που μάθαμε από την δημοσιοποίηση των εγγράφων για τον Τζέφρι Έπσταϊν

Newsbomb

Τζέφρι Έπσταϊν: Έξι πράγματα που μάθαμε από το βιβλίο γενεθλίων του

Ο Jeffrey Epstein, στις 28 Μαρτίου 2017.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
9'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το βιβλίο με τις ευχές γενεθλίων προς τον Τζέφρι Έπσταϊν, που δόθηκε στην δημοσιότητα από Αμερικανούς βουλευτές, ρίχνει περισσότερο φως στο σκοτεινό παρελθόν του καταδικασμένου παιδόφιλου και τις επαφές του με την παγκόσμια ελίτ.

Επιβεβαιώνει, επίσης μια αναφορά του Wall Street Journal νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι σχετικά με μια συλλογή μηνυμάτων, επίμαχων σχεδίων και φωτογραφιών, τα οποία περιελάμβαναν μια υποτιθέμενη επιστολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η επιστολή είναι πλαστή και ότι η υπογραφή στο κάτω μέρος δεν είναι δική του. Επίσης, μήνυσε τους δημοσιογράφους, τον εκδότη και τα στελέχη της εφημερίδας, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της News Corp, Rupert Murdoch, ζητώντας αποζημίωση 10 δισ. δολαρίων (περίπου 8.5 δισ. ευρώ) μετά τη δημοσίευση του άρθρου.

Ωστόσο, πέρα από την υποτιθέμενη επιστολή του Τραμπ, τα έγγραφα - τα οποία περιλαμβάνουν τη διαθήκη του Επστάιν, καταχωρήσεις από το βιβλίο διευθύνσεών του και το πιστοποιητικό περί μη διώξεως που έλαβε το 2007 από την Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα - έχουν εγείρει περισσότερα ερωτήματα σχετικά με την επιρροή του Έπσταϊν και το πόσο γνωστή ήταν η συμπεριφορά του στους συνεργάτες του.

Ακολουθούν έξι βασικά πράγματα που μάθαμε από την δημοσιοποίηση των εγγράφων.

1. Η εμμονή του Έπσταϊν με τις νεαρές κοπέλες

Το «βιβλίο γενεθλίων», το οποίο αποτελείται από 238 σελίδες γεμάτες με ευχές, επίμαχα μηνύματα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σεξουαλικά άσεμνες φωτογραφίες, σκιαγραφεί την έντονα σεξουαλική ζωή του Έπσταϊν και τις άσεμνες συναντήσεις του με νεαρές κοπέλες.

Περίπου 50 φίλοι και συνεργάτες του Έπσταϊν έχουν συνεισφέρει στην δημιουργία του συγκεκριμένου «βιβλίου γενεθλίων», στο οποίο περιλαμβάνονται γυμνές φωτογραφίες και πολλαπλές αναφορές σε σεξουαλικές επαφές, καθώς και σε μέρη του γυναικείου σώματος.

Σε μια από τις σελίδες, υπάρχει ένα σκίτσο που φαίνεται να δείχνει τον Έπσταϊν να δίνει μπαλόνια σε νεαρά κορίτσια το 1983, ενώ σε μία άλλη υπάρχει ένα σχέδιο τριών γυναικών με μαγιό που του κάνουν μασάζ σε μια ξαπλώστρα το 2003.

«Τι υπέροχη χώρα!» γράφει η λεζάντα κάτω από το σχέδιο.

Ένας από τους φίλους του Έπσταϊν, ο οποίος συμμετείχε στην δημιουργία του βιβλίου, έγραψε σε μια σελίδα ότι «δυσκολεύτηκε πολύ για το τι να γράψει» σε μια σημείωση που περιλαμβάνει εικόνες με άσεμνες σκηνές με λιοντάρια και ζέβρες. Οι εικόνες, έγραψε ο συγγραφέας, «φαίνονταν πιο κατάλληλες από οτιδήποτε θα μπορούσα να εκφράσω με λόγια».

2. Ο Τραμπ αναφέρεται ξανά στο «βιβλίο γενεθλίων»

Εκτός από το φερόμενο μήνυμα γενεθλίων με την υποτιθέμενη υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ, εμφανίστηκε μια δεύτερη, μέχρι τώρα άγνωστη σελίδα, που δείχνει τον Επστάιν και τον Τζόελ Πάσκοου, μέλος του κλαμπ Μαρ-Α-Λάγκο του Τραμπ στη Φλόριντα, να κρατούν μια τεράστια επιταγή ύψους 22.500 δολαρίων.

Η επιταγή μοιάζει με πληρωμή από τον Τραμπ στον Επστάιν για μια γυναίκα.

«Ο Τζέφρι δείχνει από νωρίς ταλέντο με τα χρήματα + τις γυναίκες! Πουλάει την [όνομα διαγραμμένο] στον Ντόναλντ Τραμπ για 22.500 δολάρια», γράφει η σημείωση κάτω από την φωτογραφία.

Επσταιν - Τραμπ - Επιταγή

Η επιταγή μοιάζει με πληρωμή από τον Τραμπ στον Επστάιν για μια γυναίκα

US House Oversight Committee

Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ γνώριζε για την ύπαρξη της φωτογραφίας ή της σημείωσης, αλλά η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι «φυσικά και δεν βρίσκεται» η υπογραφή του προέδρου στην επιταγή.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε επίσης ότι ο Τραμπ σχεδίασε και υπέγραψε την επιστολή γενεθλίων, η οποία εμφανίζεται μέσα σε ένα σχέδιο που μοιάζει με γυναικείο σώμα.

trump-skitso.jpg

Oι ευχές του Τραμπ στον Έπσταϊν στο επίμαχο «βιβλίο γενεθλίων»

3. Η σχέση του Έπσταϊν με την Γκιλέϊν Μάξγουελ

Εδώ και καιρό υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πότε και πώς γνωρίστηκαν η Γκίλεϊν Μάξγουελ και ο Τζέφρι Έπσταϊν. Στην πραγματικότητα, ήταν ένα από τα πρώτα ερωτήματα που έθεσε ο Τοντ Μπλάνς, αναπληρωτής εισαγγελέας των ΗΠΑ, στη Μάξγουελ κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξής της στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Μάξγουελ, η οποία είχε προηγουμένως κατηγορηθεί για ψευδορκία επειδή είπε ψέματα στους ανακριτές και έχει καταδικαστεί για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση, είπε στον Μπλανς ότι γνώρισε τον Έπσταϊν το 1991 και ότι ούτε εκείνη ούτε η οικογένειά της είχαν ακούσει ποτέ για αυτόν πριν από αυτό.

Είπε ότι μια φίλη της της είπε: «Έχω έναν άντρα να σου γνωρίσω και ότι αυτός έψαχνε για σύντροφο». Ωστόσο, από το βιβλίο γενεθλίων φαίνεται ότι οι δύο τους μπορεί να είχαν γνωριστεί νωρίτερα, όταν εκείνη ήταν ακόμα έφηβη.

maxwell.jpg

Η Ghislaine Maxwell και ο Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε μια επιστολή, γραμμένη από τον Έλιοτ Γουόκ, ο Έπσταϊν περιγράφεται ως «αστέρι των πωλήσεων» το 1970, όταν ο Γουόκ διαχειριζόταν έναν λογαριασμό για τον πατέρα της Μάξγουελ, Ρόμπερτ.

Η επιστολή γράφει: «Ήταν τότε που ανακάλυψες για πρώτη φορά την έφηβη κόρη του Μάξγουελ;». Στη συνέχεια, σε μια άλλη αξιοσημείωτη επιστολή από τον φίλο του Έπσταϊν, Τζόνι Κάφκα, αναφέρεται ένα ταξίδι στην Ευρώπη μετά την αποφοίτησή τους από το κολέγιο που τους άνοιξε τα μάτια «σε έναν άλλο κόσμο». Ο ίδιος έγραψε ότι ο Έπσταϊν πέρασε το επόμενο καλοκαίρι στο Λονδίνο και επέστρεψε με «μια όμορφη Βρετανίδα», το όνομα της οποίας έχει διαγραφεί, αλλά θα μπορούσε να αναφέρεται στη Μάξγουελ.

Παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της σχέσης του Έπσταϊν και της Μάξγουελ, και τα τελευταία έγγραφα προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο αμφιβολίας στην ιστορία της Μάξγουελ.

4. Πώς ο Έπσταϊν απέκτησε την περιουσία του

Το «βιβλίο γενεθλίων» είναι ένας χρήσιμος οδηγός για τα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή του Έπσταϊν. Το βιβλίο ξεκινά με αφιερώσεις, φωτογραφίες και σημειώσεις από την οικογένεια και τους φίλους του στο Μπρούκλιν.

Σε όλο το βιβλίο υπάρχουν στοιχεία για τα πρώτα βήματα του Έπσταϊν στο Coney Island, όπου φαινόταν να ήταν ιδιαίτερα καλός στα μαθηματικά, το πιάνο και το ακορντεόν.

Ωστόσο, υπάρχει ένα «κενό» στην ιστορία του Έπσταϊν που είναι εμφανές και σε αυτό το βιβλίο. Η αυξανόμενη περιουσία του αναφέρεται επανειλημμένα, ενώ σημειώνεται ότι συνεχώς «συλλέγει σπίτια» ή και πώς κατάφερε «να συμβεί τόσο γρήγορα».

Δύο από τους γνωστούς οικονομικούς πελάτες του, ο διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας καταστημάτων The Limited, Λες Γουέξνερ, και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apollo Global Management, Λέον Μπλακ έγραψαν επίσης πράγματα στο βιβλίο.

Ο Γουέξνερ, σε μια σελίδα, σχεδίασε το στήθος μιας γυναίκας, αλλά ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν ότι γνώριζε κάτι για τα εγκλήματα του Έπσταϊν πριν ξεκινήσει ομοσπονδιακή έρευνα εναντίον του.

Έχει δηλώσει ότι «έκοψε όλους τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν αφού έμαθε ότι είχε καταχραστεί τεράστια χρηματικά ποσά από αυτόν και την οικογένειά του».

Ο Μπλακ, από την άλλη πλευρά, στην δική του σημείωση αναφέρεται στα «σχέδια και τις στρατηγικές του Έπσταϊν, μια μοναδική φορολογική στρατηγική». Έχει παραδεχτεί ότι πλήρωσε τον Έπσταϊν για συμβουλές σχετικά με θέματα εμπιστοσύνης, σχεδιασμού κληρονομιάς και φορολογίας.

Ωστόσο, καμία από τις επιστολές δεν ρίχνει φως στην πηγή του πλούτου του Έπσταϊν ή στο πώς έγινε τόσο στενός φίλος με ισχυρές προσωπικότητες και επιφανείς επιχειρηματίες.

5. Το βιβλίο με τις επαφές του

Το βιβλίο ρίχνει φως στις φιλίες του αποθανόντος παιδεραστή με υψηλού προφίλ προσωπικότητες του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και της βιομηχανίας του θεάματος.

Οι διάφορες σημειώσεις χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως «φίλοι», «επιχειρήσεις», «επιστήμη» και «Μπρούκλιν». Αυτά τα άτομα δεν κατηγορούνται ούτε είναι ύποπτα για οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με την υπόθεση του Έπσταϊν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Λόρδος Μάντελσον, ο δισεκατομμυριούχος ιδιωτικών κεφαλαίων, Λεόν Μπλακ και ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ και του Επστάιν, Άλαν Ντέρσοβιτς, είναι μεταξύ εκείνων που φαίνεται να έχουν γράψει συγχαρητήρια σημειώματα στο βιβλίο.

clinton.jpg

O Τζέφρι Έπσταΐν με τον Μπιλ Κλίντον

Το γραφείο του Κλίντον δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του BBC για σχόλιο, ενώ ένας επίσημος εκπρόσωπος του Λόρδου Μάντελσον δήλωσε στο BBC ότι «έχει από καιρό ξεκαθαρίσει ότι λυπάται πολύ που γνώρισε τον Επστάιν».

Ο Ντέρσοβιτς δήλωσε ότι δεν θυμάται να έγραψε την επιστολή και ότι, εκείνη την εποχή, δεν είχε καμία γνώση των εγκλημάτων του Έπσταϊν. Αργότερα, τον εκπροσώπησε στη Φλόριντα – μια υπόθεση που οδήγησε τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να προσφέρουν στον Έπσταϊν ένα -τότε μυστικό- πιστοποιητικό περί μη διώξεως, αν ομολογούσε την ενοχή του για κατηγορίες υποκίνησης πορνείας.

Οι δικηγόροι της περιουσίας του Έπσταϊν παρέδωσαν επίσης αντίγραφα του βιβλίου διευθύνσεών του, το οποίο περιείχε στοιχεία επικοινωνίας από το 1990 έως το 2019 για μια σειρά από διασημότητες, μέλη βασιλικών οικογενειών, σχεδιαστές μόδας, επιχειρηματίες, κοινωνικούς παράγοντες και πολιτικούς.

6. Ο ρόλος των βοηθών του

Καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης της Μάξγουελ, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι τα εγκλήματα του Έπσταϊν δεν θα ήταν δυνατά χωρίς τη βοήθειά της.

Ωστόσο, το «βιβλίο γενεθλίων» προσφέρει μια εικόνα για το πώς οι φίλες, οι βοηθοί και άλλοι υπάλληλοι του Έπσταϊν διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης - και μπορεί να ήταν επίσης θύματα.

Μια άγνωστη γυναίκα έγραψε ότι «πριν από τον Τζέφρι» ήταν μια 22χρονη διαζευγμένη εργαζόμενη εστιατορίου, αλλά «μετά τον Τζέφρι» ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, γνώρισε διασημότητες όπως «τον πρίγκιπα Άντριου, τον πρόεδρο Κλίντον, τον σουλτάνο του Μπρουνέι και τον Ντόναλντ Τραμπ», μεταξύ άλλων.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε δει τα ιδιωτικά διαμερίσματα του Μπάκιγχαμ Παλάς και «κάθισε στον θρόνο της Βασίλισσας της Αγγλίας». Η σημείωση, η οποία ήταν δακτυλογραφημένη και όχι χειρόγραφη, καταχωρήθηκε στην κατηγορία «Βοηθοί».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια αξιωματικοί της ΕΛΑΣ για έλλειμμα 750.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγρότης έβαλε τέλος στην ζωή του με καραμπίνα

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στη Γαλλία: Δεκάδες συλλήψεις στις διαδηλώσεις του κινήματος «Block Everything»

11:17ΕΘΝΙΚΑ

Δημήτριος Βακεντής: Ποιος είναι ο νέος διοικητής ΑΣΔΕΝ

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις από το ΚΥΣΕΑ μετά την επιλογή νέου αρχηγού ΕΛΔΥΚ: Νέοι διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω στο Νεπάλ» - Πώς γλίτωσε από τις φονικές διαδηλώσεις η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

11:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαράντα καλλιτέχνες μετατρέπουν το «Ελ. Βενιζέλος» σε χώρο εμπειρίας στην έκθεση «all aboard»

11:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πώς θα πάρετε γονική άδεια για τον αγιασμό

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Έξι πράγματα που μάθαμε από το βιβλίο γενεθλίων του

10:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι αύριο ο Αγιασμός

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Live - Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη»

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Πλανήτης στο μέγεθος της Γης μόλις 40 έτη φωτός μακριά ίσως διαθέτει ατμόσφαιρα ικανή να στηρίξει ζωή

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στα Χανιά: Έφυγε από την ζωή ο καλλιτέχνης Ευτύχης Παλλήκαρης

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Volkswagen ID. CROSS Concept προλογίζει το ηλεκτρικό T-Cross

10:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς στην ανάκριση για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή Ρομά με πυροβολισμούς στο πάρκο Τρίτση

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο ζευγάρι απατεώνων στα Φάρσαλα: Βρήκαν τραπεζική κάρτα, αγόρασαν αλκοόλ και έπαιξαν τζόγο

10:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Γιορτάζει 130 χρόνια λειτουργίας με εντυπωσιακές παραστάσεις

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: «Σκόπιμη και όχι κατά λάθος» η ρωσική επίθεση στην Πολωνία

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η «ιδανική δουλειά»: Αυτά τα επαγγέλματα σε κάνουν πραγματικά ευτυχισμένο, σύμφωνα με έρευνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά - Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση αγοριού με κρεμάστρα!

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις από το ΚΥΣΕΑ μετά την επιλογή νέου αρχηγού ΕΛΔΥΚ: Νέοι διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: «Τεράστιος αριθμός ρωσικών drones» παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας - Για «πράξη επιθετικότητας» μιλάει ο Τουσκ

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο: «Αν δεν μου δώσεις 3.000 ευρώ, δεν μπαίνει χειρουργείο»

07:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρίαμβος της Εθνικής: Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 μετά από 16 χρόνια – Αντίπαλος η Τουρκία – Το ξεκάθαρο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

08:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Πότε κυκλοφορεί στην Ελλάδα - Πόσο θα κοστίσει - Ποια η τεράστια αλλαγή με την κάρτα sim

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Κόντεψε να... γκρεμίσει τον πίνακα ο Θανάσης όταν κόλλησε το αυτοκόλλητο «Greece»

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της - «Είμαστε σε συνεχή επαφή με το ΝΑΤΟ»

08:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Το 2,5 μηνών βρέφος πήγε σακατεμένο στο ξύλο στο νοσοκομείο - Αιτία θανάτου η... μηνιγγίτιδα!

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω στο Νεπάλ» - Πώς γλίτωσε από τις φονικές διαδηλώσεις η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ: Πώς λειτουργεί η ρήτρα συλλογικής άμυνας - Η μοναδική φορά που επιστρατεύθηκε

10:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Το νέο σχολείο που μπαίνουν αύριο οι μαθητές  - Τι αλλάζει με το πρώτο κουδούνι

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Guardian: Πώς το Ισραήλ αιφνιδίασε ξανά την κυβέρνηση Τραμπ με την επίθεση στη Ντόχα - «Παγιδευμένος ο Λευκός Οίκος

09:17ΕΘΝΙΚΑ

Υδρογονάνθρακες: Όλα τα βλέμματα στη Chevron - Τι θα γίνει με τις έρευνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο

08:46TRAVEL

Αυτό είναι το «στοιχειωμένο» χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου που τρομάζει τους επισκέπτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ