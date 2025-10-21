Σάρα Φέργκιουσον: Αφαίρεσε τον τίτλο της «δούκισσας του Γιορκ» από τα social media

Η Σάρα Φέργκιουσον, γνωστή σε όλους ως «Fergie», προχώρησε σε μια διακριτική αλλά σημαίνουσα αλλαγή στα social media της, λίγο μετά την ανακοίνωση του πρώην συζύγου της, Πρίγκιπα Άντριου, ότι θα πάψει να χρησιμοποιεί τους βασιλικούς του τίτλους.

Ο 65χρονος τέως «δούκας του Γιορκ» ανακοίνωσε στις 17 Οκτωβρίου ότι αποποιείται όλων των βασιλικών του τίτλων, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου «Δούκας του Γιορκ».

Σύμφωνα με το «People», η πρώην σύζυγος του 66χρονου Άντριου, δεν θα χρησιμοποιεί πλέον ούτε εκείνη τον τίτλο «Δούκισσα του Γιορκ».

Η Fergie άλλαξε έτσι το όνομα χρήστη της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) από @SarahTheDuchess σε @sarahMFergie15, ενώ το προφίλ της στο Instagram παραμένει @SarahFerguson15.

Αν και εδώ και χρόνια χρησιμοποιούσε το όνομά της επαγγελματικά, η Φέργκιουσον αναμένεται πλέον να το υιοθετήσει αποκλειστικά σε όλες τις δραστηριότητές της — ένα βήμα που πολλοί ερμηνεύουν ως σήμα προσωπικής επανεκκίνησης.

Παράλληλα, η επίσημη ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας ενημερώθηκε ώστε να αφαιρεθεί ο τίτλος «Duke of York» από το προφίλ του Άντριου, που πλέον αναφέρεται απλώς ως «Prince Andrew».

Ο Πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον το 1986 / AP

Η Fergie απέκτησε τον τίτλο της Δούκισσας του Γιορκ όταν παντρεύτηκε τον Άντριου το 1986. Αν και το ζευγάρι χώρισε το 1992 και πήρε διαζύγιο το 1996, διατήρησε μια στενή και φιλική σχέση, μεγαλώνοντας μαζί τις δύο κόρες τους, την πριγκίπισσα Beatrice και την πριγκίπισσα Eugenie, και συνεχίζοντας να ζουν στο Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Σε συνέντευξή της το 2016, η Fergie είχε δηλώσει: «Δεν είμαστε παντρεμένοι, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι έτσι όπως είναι τα πράγματα.»

Η Eugenie, σε παλαιότερη δήλωσή της στο BBC, είχε πει χαρακτηριστικά: «Είναι το καλύτερο διαζευγμένο ζευγάρι που ξέρω.»

Η Σάρα Φέργκιουσον με τις κόρες της, Βεατρίκη και Ευγενία / AP

Παρά τις αναταράξεις των τελευταίων ετών και τις επικρίσεις για τις σχέσεις του Άντριου με τον Τζέφρι Επστάιν, η Φέργκιουσον παρέμεινε στο πλευρό του. Το 2023, μιλώντας στο «Good Morning Britain», είχε δηλώσει: «Ο πρίγκιπας Άντριου είναι ένας καλός άνθρωπος. Ευγενικός και σωστός. Νομίζω πως πρέπει να τον αφήσουν ήσυχο να ξαναχτίσει τη ζωή του».

Η απόφασή του να αποποιηθεί τους τίτλους του έρχεται καθώς αναζωπυρώνεται η δημόσια κριτική για τις παλιές του συνδέσεις με τον Επστάιν — και ενώ νέα δημοσιεύματα επαναφέρουν στο φως παλαιά emails της Σάρα Φέργκιουσον που φέρονται να δείχνουν φιλικές σχέσεις με τον επιχειρηματία.

Παρά τον θόρυβο, πρόσωπο από το περιβάλλον της οικογένειαε τονίζει ότι οι κόρες του ζεύγους ποτέ δεν γνώρισαν τον Επστάιν και ότι ούτε η μητέρα τους θυμάται κάποια συνάντηση.

Σε κάθε περίπτωση η «Fergie» δείχνει να κοιτάζει μπροστά — με ένα νέο προφίλ, μια νέα ταυτότητα και, όπως πάντα, τη χαρακτηριστική της αυτοπεποίθηση.

