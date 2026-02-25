Άνδρας έπεσε σε πηγάδι στη Λάρισα - Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου στη Λάρισα καθώς άνδρας έπεσε υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες σε πηγάδι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr το περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή του δρόμου Λάρισας – Τυρνάβου, με έναν άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών έπεσε μέσα στο πηγάδι.
Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο άνδρας έχει τις αισθήσεις του και σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής
