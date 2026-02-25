Κωνσταντοπούλου: Καβγάδισε με τον Μαρκόπουλο στη Βουλή και μετά το έριξε στις... καρδούλες

Ένταση επικράτησε και πάλι στη Βουλή σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Όλα ξεκίνησαν όταν στη διάρκεια της συζήτησης για την άρση ασυλίας του κ. Μαρκόπουλου, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Στέφανος Κασσελάκης, ζήτησε τον λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Από το βήμα της Βουλής, η κ. Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του «γαλάζιου» βουλευτή, με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη.

Μαζί με τον υπουργό Υγείας ήταν και ο κ. Μαρκόπουλος, τον οποίο η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «καταδότη», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι ρόλο διαδραματίζατε εκεί; Γιατί δείχνατε εργαζόμενους σαν καταδότης;». Και συνέχισε: «Γιατί τα βάλατε με τους εργαζόμενους; Τι είστε εσείς; Εκπροσωπείτε τον λαό και συλλαμβάνετε τους γιατρούς; Γιατί δεν βγαίνει ο Χρυσοχοϊδης να δώσει εξηγήσεις; Η ΕΛΑΣ περιστοιχίζει Γεωργιάδη και Μαρκόπουλο την ώρα που οργιάζει η εγκληματικότητα; Είστε βαρύτατα εκτεθειμένοι».

Παίρνοντας στη συνέχεια τον λόγο ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, απάντησε επί προσωπικού λέγοντας: «Θα είμαι επιεικής με τον κ. Κασσελάκη. Ο άνθρωπος, εντάξει, έχουμε μια αντιπαράθεση, θα πάμε στα δικαστήρια, δεν χρειάζεται δικηγόρο, η οποία, μάλιστα, έχει ως αγαπημένους της πελάτες βιαστές με τυρόπιτες και διάφορους άλλους».

Μάλιστα, αναφερόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε πως «το μπάχαλο στην Ελλάδα βρήκε την αρχηγό του», κάνοντας λόγο για «Ρουβικωνοποίηση του Κοινοβουλίου».

«Μπροστά της ο Βασίλης Λεβέντης είναι statesman. Στερείστε σοβαρότητας κ. Κωνσταντοπούλου. Άλλο συνδικαλισμός και άλλο χουλιγκανισμός αλλά τελικά αυτό είστε. Είστε πολιτικός χούλιγκαν», πρόσθεσε ο βουλευτής της ΝΔ.

Μετά το φραστικό επεισόδιο με τον κ. Μαρκόπουλο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου πόζαρε στον φωτογραφικό φακό, με το γνωστό σήμα της καρδούλας...

