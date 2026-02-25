Επιστήμονες ανακαλύπτουν ότι η Γη έχει διανύσει το μισό της ζωής της

Η Γη σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει για άλλα 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ο πλανήτης μας έχει ήδη διανύσει σχεδόν το μισό της συνολικής διάρκειας ζωής του.

