Επιστήμονες ανακαλύπτουν ότι η Γη έχει διανύσει το μισό της ζωής της
Σύμφωνα με τους επιστήμονες η Γη βρίσκεται στα μισά της ζωής της και υποστηρίζουν ότι το μέλλον της εξαρτάται από τον Ήλιο.
Η Γη σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει για άλλα 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ο πλανήτης μας έχει ήδη διανύσει σχεδόν το μισό της συνολικής διάρκειας ζωής του.
