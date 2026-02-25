Θέατρο του Νέου Κόσμου: «Εχθρός του Λαού» - Τελευταίες παραστάσεις για το σπουδαίο θεατρικό γεγονός

Η παράσταση που συζητήθηκε όσο λίγες τις τελευταίες σεζόν και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές κλείνει τον κύκλο της στο Θέατρο Κνωσός.

Η σημαντική συμπαραγωγή της Schaubühne Berlin με το Θέατρο του Νέου Κόσμου, απέδειξε πως το θέατρο μπορεί να είναι ταυτόχρονα γιορτή, πολιτική πράξη και βαθιά συλλογική εμπειρία. Λίγες μόνο παραστάσεις απομένουν!

Ηθική ευθύνη ή οικονομικά συμφέροντα, διαφάνεια ή απόκρυψη της αλήθειας; Ως ευσυνείδητος επιστήμονας, ο γιατρός Στόκμαν, που πρώτος υποστήριξε ότι η πόλη του μπορούσε να γίνει μια υποδειγματική λουτρόπολη, δεν θα διστάσει να αποκαλύψει δημοσίως ότι τα ιαματικά λουτρά αποδείχτηκαν μολυσμένα: αντιμέτωπος με τον δήμαρχο αδερφό του και την ιδιοτέλεια των συμπολιτών του, θα γίνει «εχθρός του λαού».

Γραμμένο το 1882, το έργο του Χένρικ Ίψεν παραμένει εκρηκτικά επίκαιρο, φέρνοντας στο φως την ηθική σύγκρουση μεταξύ ατομικής ευθύνης και συλλογικού συμφέροντος, επιστημονικής αλήθειας και πολιτικής σκοπιμότητας.

O σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της βερολινέζικης Schaubühne, Τόμας Όστερμάιερ συνεργάζεται για πρώτη φορά με Έλληνες ηθοποιούς και παρουσιάζει μια επίκαιρη και ανατρεπτική εκδοχή του Εχθρού του Λαού Χένρικ Ίψεν.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Διασκευή Florian Borchmeyer & Thomas Ostermeier

Σκηνοθεσία: Thomas Ostermeier

Ενδυματολόγος: Nina Wetzel

Σχεδιασμός ήχου: Malte Beckenbach, Daniel Freitag

Δραματουργία: Florian Borchmeyer

Σχεδιασμός φωτισμών: Erich Schneider

Συντελεστές ελληνικής παραγωγής

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Christoph Schletz

Σκηνογράφος: Jan Pappelbaum

Ζωγραφική σκηνικού: Katharina Ziemke

Σχεδιασμός φωτισμών: Σοφία Αλεξιάδου

Ενδυματολόγος: Νατάσσα Παπαστεργίου

Σχεδιασμός ήχου: Ηλίας Φλάμμος

Σκηνογράφος - προσαρμογή σκηνικού: Νατάσα Τσιντικίδη

Κατασκευή σκηνικού: Θωμάς Μαριάς

Μουσική διδασκαλία: Εύη Νάκου

Βοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη Λαμπρινοπούλου

Βοηθός ενδυματολόγου: Μαριάνθη Ράδου

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Trailer: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Παίζουν: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Μιχάλης Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ, Ιάσονας Άλυ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Θέατρο Κνωσός (Κνωσού 11, Πλατεία Αμερικής)

Κάθε Τετάρτη στις 20:00, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 21:15 και Κυριακή στις 18:00

