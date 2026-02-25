Βρετανία: Αναστολή στην παραχώρηση των νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο - Συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Η Βρετανία θα αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας για την παραχώρηση της κυριαρχίας του αρχιπελάγους Τσάγκος, το οποίο περιλαμβάνει ένα νησί με σημαντική αεροπορική βάση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC την Τετάρτη (25/02).

Ένας υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «αναστέλλει» τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας για την παράδοση του ελέγχου των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, ενώ διεξάγονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρωθυπουργό Κιρ Σταρμερ να ακυρώσει τη συμφωνία την περασμένη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα είχε εκφράσει την υποστήριξή του προς αυτή.

Η συμφωνία προβλέπει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραχωρήσει την κυριαρχία του εδάφους στον Μαυρίκιο και θα καταβάλλει ένα μέσο κόστος 101 εκατομμυρίων λιρών ετησίως για να μισθώσει πίσω μια κοινή στρατιωτική βάση του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ στο μεγαλύτερο νησί.

Ο υπουργός Εξωτερικών Hamish Falconer δήλωσε στους βουλευτές ότι, μετά τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ, «συζητάμε τώρα αυτά τα ζητήματα απευθείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Δήλωσε ότι ενώ οι ΗΠΑ είχαν εκφράσει την υποστήριξή τους στη συνθήκη μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Μαυρίκιου όταν υπογράφηκε πέρυσι, «πρόσφατα υπήρξε μια σαφής δήλωση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι πολύ σημαντική».

Πρόσθεσε: «Έχουμε μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κοινοβούλιο σε σχέση με τη συνθήκη.

Θα την επαναφέρουμε στο κοινοβούλιο την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε μια παύση για συζητήσεις με τους Αμερικανούς ομολόγους μας».

