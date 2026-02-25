Πύργος: Ξυλοδαρμός άνδρα στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας (23/02) στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, στον Πύργο, όταν κρατούμενος επιτέθηκε σε συγκρατούμενό του μέσα στον χώρο κράτησης.

O δράστης, ο οποίος φέρεται να εκτίει ποινή σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας και είχε μεταχθεί προσωρινά στον Πύργο για δίκη, επιτέθηκε και γρονθοκόπησε έτερο κρατούμενο, που είχε συλληφθεί για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com.

Από την επίθεση ο παθών υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη γνάθο και μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Λόγω της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση.

