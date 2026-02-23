Ηλεία: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στον κόμβο Ολυμπίων - Τέσσερις τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας στον κόμβο Ολυμπίων, στον Πύργο Ηλείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα – δύο επιβαίνοντες από κάθε όχημα, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Ένας εκ των τραυματιών φέρεται να έχει υποστεί σοβαρότερα τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.

Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διενέργεια προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

