Νεκρή σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός Lauren Chapin - Δίπλα στη Judy Garland στο «A star is born»

Μια βετεράνος σταρ του Χόλιγουντ πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Η Λόρεν Τσάπιν απεβίωσε μετά από δεκαετίες καριέρας ως ηθοποιός σε δημοφιλείς σειρές όπως το τηλεοπτικό σόου «Father Knows Best» και την ταινία «A Star Is Born».

Ο γιος της ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τρίτης.

«Μετά από μια μακρά και σκληρή μάχη τα τελευταία 5 χρόνια, ήρθε η ώρα. Η μητέρα μου, Λόρεν Τσάπιν, απεβίωσε από τη μάχη της με τον καρκίνο απόψε», έγραψε σε ανάρτηση.

R.I.P. Lauren Chapin. She played Kathy Anderson (Kitten), the youngest on “Father Knows Best.” pic.twitter.com/x8GOSg8ivo — Aurora (@CitizenScreen) February 25, 2026

Ο πρώτος της ρόλος ως ηθοποιός ήταν δίπλα στη Τζούντι Γκάρλαντ στην ταινία του 1954 «A Star Is Born».

Επίσης, συμμετείχε στη σειρά «Lux Video Theatre» του CBS.

Στη σειρά Father Knows Best της δεκαετίας του 1950, υποδύθηκε το μικρότερο παιδί, την πρόωρα ώριμη Kathy «Kitten» Anderson. Συμμετείχε στη σειρά από το 1954 έως το 1960, η οποία διήρκεσε έξι σεζόν.

Η Τσάπιν ήταν μόλις εννέα ετών όταν πήρε τον πρώτο της μεγάλο ρόλο.

Συνεργάτες της ήταν οι Robert Young, Elinor Donahue, Billy Gray και Jane Wyatt.

Η Τσάπιν γεννήθηκε στο Λος Άντζελες στις 23 Μαΐου 1945.

Οι μεγαλύτεροι αδελφοί της, ο Μπίλι Τσάπιν (The Night of the Hunter) και ο Μάικλ Τσάπιν (It's a Wonderful Life), ήταν επίσης παιδιά ηθοποιοί.

Αλκοολική μητέρα και κακοποιητικός πατέρας

Ήταν ανοιχτή σχετικά με το βίαιο παρελθόν της.

Η σταρ είπε ότι η μητέρα της ήταν αλκοολική και ότι ο πατέρας της την είχε κακοποιήσει όταν ήταν πολύ μικρή.

Στα 11 της, είπε ότι ήταν «μανιοκαταθλιπτική προσωπικότητα».

Η ηθοποιός μοιράστηκε επίσης ότι σε κάποιο σημείο προσπάθησε να αυτοκτονήσει.

«Ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβω πώς η Κάθι Άντερσον μπορούσε να είναι αγαπητή και προστατευμένη, ενώ η Λόρεν Τσάπιν ζούσε μια εντελώς διαφορετική ζωή», είπε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της το 1989 στην εκπομπή Live! With Regis and Kathie Lee. «Δεν καταλάβαινα πώς ο Θεός μπορούσε να με αφήσει να υποφέρω».

Είχε επίσης μια ταραχώδη ερωτική ζωή.

Lauren Chapin, best known as the youngest cast member on the classic television series “Father Knows Best,” has passed away at the age of 80...https://t.co/bi4eTzI28a pic.twitter.com/CqrTxmDpkK — myaurnaldo (@myainifave) February 25, 2026

Η σταρ είχε αποκαλύψει ότι παντρεύτηκε στα 16 και χώρισε στα 18.

Ένας από τους γάμους της κατέληξε σε ακύρωση, αφού ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της ήταν ακόμα παντρεμένος.

Στη συνέχεια, είπε ότι ένας ερωτικός της σύντροφος την ανάγκασε να εργαστεί ως πόρνη και την έμπλεξε με την ηρωίνη. Η Τσάπιν είπε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών για επτά χρόνια, μέχρι την ηλικία των 25 ετών.

Η Τσάπιν έκοψε τα ναρκωτικά το 1970 και έγινε μάνατζερ ταλέντων, βοηθώντας την ηθοποιό της σειράς Party Of Five, Τζένιφερ Λοβ Χιούιτ, να κάνει τα πρώτα της βήματα.