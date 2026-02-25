Βύρωνας: Πλημμύρισαν αίθουσες στο 5ο και το 11ο Δημοτικό - «Το Σαββατοκύριακο θα επιλυθεί το ζήτημα»

Snapshot Στα 5ο και 11ο Δημοτικά Σχολεία του Βύρωνα προκλήθηκαν σοβαρές πλημμύρες σε αίθουσες λόγω κακοκαιρίας την Παρασκευή 20/02.

Η είσοδος νερού οφειλόταν σε κακοτεχνία στη μόνωση και διαρροή από την οροφή, με εργασίες αποκατάστασης να έχουν ολοκληρωθεί κατά 80%.

Η δημοτική αρχή ανταποκρίθηκε άμεσα την ημέρα του συμβάντος και προγραμματίζει συνεργείο για πλήρη διόρθωση το Σαββατοκύριακο. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία της Παρασκευής (20/02) στα 5ο και 11ο Δημοτικά Σχολεία του Βύρωνα, καθώς πλημμύρισαν τάξεις και αίθουσες των σχολικών μονάδων. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν στο ισόγειο, αλλά και σε αίθουσα του δευτέρου ορόφου, όπου παρατηρήθηκε εισροή νερού από την οροφή.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Δημοτικών Υποδομών, Στέφανο Παπαντζίμα, που μίλησε στο Νewsobmb, «έχουν ήδη γίνει έλεγχοι διόρθωσης, εργασίες μόνωσης και συντήρησης», ενώ τα δύο περιστατικά που παρουσιάστηκαν αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

«Το πρώτο, λόγω κακοτεχνίας στη μόνωση, προκαλούσε εισροή νερών στο σχολείο και οι εργασίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί κατά 80%. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στην ταράτσα του 2ου ορόφου, όπου στο 5ο Δημοτικό σχολείο το νερό είχε λιμνάσει στον δεύτερο όροφο. Μόλις το πρόβλημα εντοπίστηκε στις 09:00, η δημοτική αρχή ανταποκρίθηκε άμεσα και στις 09:30 ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις για τη διόρθωση των ζημιών. To Σαββατοκύριακο θα πάει συνεργείο στο σχολείο προκειμένου να διορθωθεί το πρόβλημα», τόνισε.

Σημειώνεται ότι παρά την άμεση κινητοποίηση, οι γονείς κατήγγειλαν καθυστέρηση στην αρχική εκτίμηση και ενημέρωση. Όπως επισημαίνουν, θα έπρεπε νωρίς το πρωί να είχε γίνει έλεγχος καταλληλότητας των σχολείων και, αν κρίνονταν μη ασφαλή, να είχε δοθεί εγκαίρως αναστολή λειτουργίας. Τελικά, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά χθες (Τρίτη 25/02) για μία ημέρα, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Η απόφαση για αναστολή λειτουργίας ελήφθη έπειτα από επιμονή των διευθυντών, όμως η καθυστέρηση προκάλεσε ταλαιπωρία και σύγχυση στους γονείς. Οι εικόνες από τις πλημμυρισμένες τάξεις και τους διαδρόμους αποτυπώνουν ξεκάθαρα την έκταση του προβλήματος και τα προβλήματα ασφαλείας που αντιμετώπισαν μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Διαβάστε επίσης