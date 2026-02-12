Πάτρα: Σοβαρή καταγγελία μητέρας – Εκπαιδευτικός χαστούκισε τον αυτιστικό γιο της

Μία πολύ σοβαρή καταγγελία έκανε σε βάρος εκπαιδευτικού η μητέρα ενός 9χρονου παιδιού που φοιτά στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας.

Η μητέρα του 9χρονου μετέβη στην Ασφάλεια Πάτρας, όπου κατήγγειλε ότι γυναίκα εκπαιδευτικός εντός του σχολείου, τράβηξε από το χέρι το παιδί της και του έριξε τρία χαστούκια προκαλώντας του σωματική βλάβη.

Από την Αστυνομία σχηματίσθηκε δικογραφία που περιλαμβάνει ακόμη μία εκπαιδευτικό που φέρεται να ήταν μπροστά στο περιστατικό, η οποία δεν έκανε κάτι για να αποτρέψει την πράξη.

Η Ασφάλεια Πατρών ενεργεί την σχετική προανάκριση της υπόθεσης και σε βάρος των δύο γυναικών σχημάτισε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, ενώ οι δύο γυναίκες αναζητούνται.

Με πληροφορίες από tempo24.news

