Βόλος: Επίθεση αδέσποτου σκύλου σε μαθητή Λυκείου – Στο χειρουργείο ο ανήλικος

Ο ανήλικος υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο από το δάγκωμα του σκύλου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Σοβαρός τραυματισμός ανήλικου μαθητή σημειώθηκε στον Αλμυρό Βόλου, όταν δέχθηκε αιφνίδια επίθεση από αδέσποτο σκύλο την ώρα που περπατούσε στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε σημείο της πόλης, όπου ο μαθητής κινούνταν πεζός, όταν ο σκύλος φέρεται να του επιτέθηκε χωρίς προειδοποίηση. Το ζώο τον έριξε στο έδαφος και άρχισε να τον δαγκώνει, ενώ ο ανήλικος προσπαθούσε να καλύψει το πρόσωπό του και φώναζε για βοήθεια.

Οι κραυγές του κινητοποίησαν κατοίκους και περαστικούς, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απομακρύνουν το ζώο. Το παιδί υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, με έντονη αιμορραγία και δαγκώματα στα χείλη και κοντά στο μάτι.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των κακώσεων, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί, ο ανήλικος οδηγήθηκε στο χειρουργείο για αποκατάσταση και συρραφή των τραυμάτων. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ παραμένει νοσηλευόμενος για παρακολούθηση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους να επισημαίνουν ότι το ζήτημα των αδέσποτων σκύλων στην περιοχή παραμένει άλυτο. Όπως καταγγέλλουν, αγέλες κινούνται ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους και κοντά σε σχολεία.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν έχει υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα, ενώ δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν. Τον Ιανουάριο, ηλικιωμένος άνδρας είχε δεχθεί επίθεση από αδέσποτο στον Αλμυρό, τραυματιζόμενος ελαφρά στο πόδι.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

