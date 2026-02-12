Χαλάνδρι: «Ρωτούσαμε τη διευθύντρια γιατί έβαζε αποβολές και δεν απαντούσε», λέει μητέρα

Νέα διάσταση στην υπόθεση που έχει αναστατώσει την εκπαιδευτική κοινότητα στο Χαλάνδρι δίνει η μαρτυρία της Μάγδας Αυλωνίου, μητέρας μαθητή του ΕΠΑΛ, η οποία μίλησε στο Newsbomb για τα όσα –όπως υποστηρίζει– συνέβαιναν στο σχολείο το τελευταίο διάστημα.

Όπως αναφέρει, μέχρι στιγμής οι γονείς δεν έχουν λάβει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την απομάκρυνση της διευθύντριας. «Το διαβάσαμε στα μέσα ενημέρωσης, όμως δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη ανακοίνωση, ούτε κάποιο email ή ενημέρωση από το σχολείο», σημειώνει.

Η ίδια κάνει λόγο για προβλήματα που, όπως λέει, προϋπήρχαν. «Τα ζητήματα ήταν πολλά. Πριν από λίγο καιρό είχαν αποβληθεί τέσσερα παιδιά χωρίς να τους δοθεί σαφής εξήγηση για τον λόγο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη μητέρα, οι εντάσεις είχαν ξεκινήσει ήδη από πέρυσι, όταν η διευθύντρια ανέλαβε καθήκοντα στο σχολείο. «Το πρόβλημα ξεκίνησε από την πρώτη χρονιά. Ωστόσο, τότε η υποδιευθύντρια κρατούσε τις ισορροπίες και η κατάσταση δεν είχε οξυνθεί», υποστηρίζει.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και σε περιστατικό που της είχε μεταφέρει ο γιος της. «Μου είχε πει ότι κάποια παιδιά βοήθησαν σε εργασίες στο σχολείο και τους ειπώθηκε ότι θα σβηστούν απουσίες. Εκείνη τη στιγμή δεν το αξιολογήσαμε σωστά ούτε αντιληφθήκαμε τη σοβαρότητα όσων μας περιέγραφε», λέει.

Αναφερόμενη στο συμβάν του Δεκεμβρίου με τον κόφτη που τραυματίστηκε ένας μαθητής, επισημαίνει ότι στην ενημέρωση γονέων που έγινε στις 12 Ιανουαρίου ζήτησε διευκρινίσεις για τις αποβολές και τις απουσίες των μαθητών, χωρίς όμως να λάβει απάντηση. «Ρώτησα τι ακριβώς είχε συμβεί και ποια ήταν η αιτία των ποινών, αλλά δεν μου δόθηκε ποτέ σαφής εξήγηση», τονίζει.

Τέλος, αναφέρεται και στην αναφορά περί «κοινωνικής εργασίας» ως μέτρο για τους μαθητές. «Μας ειπώθηκε ότι τα παιδιά έκαναν κοινωνική εργασία. Αντέδρασα και ρώτησα: τι είναι το σχολείο; Φυλακή; Αγροτικές φυλακές;» δηλώνει χαρακτηριστικά.

